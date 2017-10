Hobby Kriminaltechnik zum Beruf gemacht

Gernsbach - Uwe Buttermilch hat als Polizist viel erlebt. Der in Gaggenau aufgewachsene 60-Jährige war Ermittler in Karlsruhe, Jugendsachbearbeiter in Oberreut, gehörte der Aufklärungsgruppe KSC an, ging auf Streife im Murgtal, leitete zehn Jahre den Polizeiposten Forbach und arbeitete die letzten Jahre seiner Laufbahn als Kriminaltechniker. Nach 43 Jahren war am 30. September Dienstende für den sympathischen Hauptkommissar, der nun mehr Zeit mit seiner Frau Brigitte und den fünf Enkelkindern verbringen möchte.

"Ich blicke auf ein erfülltes Berufsleben zurück", sagt der Pensionär im BT-Gespräch. Und das, obwohl er eigentlich Lehrer werden wollte. Das hat zwar nicht geklappt, doch als Polizist muss man oft auch Pädagoge sein. Das hat dem Familienmensch viel bedeutet, der Kontakt zu den Leuten in seiner Heimatregion war ihm stets sehr wichtig. Vor allem als Postenleiter in Forbach sei Einfühlungsvermögen gefragt gewesen. Von 1998 bis zu dessen Schließung im Zuge der Polizeipostenstrukturreform 2008 fungierte er dort als Leiter. Diese Arbeit könne man nicht mit dem Streifendienst vergleichen, betont Buttermilch: "Da kommen viele mit Problemchen, die an sich polizeifremd sind." Insbesondere mit dem Argument der Intervention habe sich Buttermilch stets für den Erhalt des Postens eingesetzt, der mit drei und später zwei Beamten einen Zuständigkeitsbereich von rund 130 Quadratkilometern abdeckte. Letztlich haben aber Personal- und Sicherheitsgründe den Ausschlag gegeben, die Polizei aus Forbach abzuziehen.

Die berufliche Karriere begann für Buttermilch nach dem Realschulabschluss in Gaggenau auf der Polizeischule in Lahr (1974). Anschließend tat er als Hauptwachtmeister Dienst im 5. Revier (Innenstadt) in Karlsruhe. Es folgte der Wechsel zum Ermittlungsdienst im Revier Südweststadt (1979 bis 1985), ehe der junge Beamte nach Oberreut kam. Der Karlsruher Stadtteil galt damals als Brennpunkt, wo es vor allem viel Jugendkriminalität gab. "Wer den Tod nicht scheut, der geht nach Oberreut", sei ein geflügeltes Sprichwort unter den Kollegen gewesen, erinnert sich Buttermilch, der in dieser Zeit damit begann, Jugendpräventionsarbeit zu leisten - unter anderem in Schulen. Parallel dazu gehörte er der Aufklärungsgruppe KSC an und ermittelte bei Heim- und Auswärtsspielen in der Fan-Szene.

1988 zog es den inzwischen zweifachen Familienvater zurück ins Murgtal - genauer gesagt ins Revier Gaggenau. Dort absolvierte er vier Jahre Streifendienst, ehe das Angebot in Forbach auf dem Tisch lag. 1992 war das, sechs Jahre später übernahm er die Postenleitung. Als dieser geschlossen wurde, "habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht", blickt der 60-Jährige zurück. Er absolvierte Lehrgang um Lehrgang und eignete sich umfangreiches Wissen in der Kriminaltechnik an. Fortan bearbeite er im Revier Gaggenau sämtliche Spuren für die Schutzpolizei.

In einer solch langen Karriere bei der Polizei hat man natürlich mit vielen Emotionen fertig zu werden: In Forbach hatte Buttermilch oft mit Selbstmördern zu tun, "das lässt dich nie kalt". Sehr schlimm seien auch einige Fälle von Kindstod gewesen, mit denen er befasst war. Eine Beil-Attacke in einem Forbacher Wirtshaus oder der Fund eines gefesselten Mannes in Gausbach, bei dem man das Warum und Weshalb nie habe rausfinden können, sind nur einige Fälle, die dem 60-Jährigen in den Sinn kommen.

Langweilig wird dem Obertsroter auch im Ruhestand keinesfalls. Mit seiner Frau geht er gerne wandern und auf große (und kleine) Reisen. Außerdem ist der frühere Vollblutfußballer, der für den VFB Gaggenau, den Lahrer FV und den SV Selbach am Ball war, seit vielen Jahren für den FC Obertsrot engagiert - zurzeit als zweiter Vorsitzender und als aktiver Fastnachter auf und neben der Bühne.