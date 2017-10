"Hier bin ich zu Hause" Von Stephan Juch und Hartmut Metz Gernsbach - "Wir müssen ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen." Julian Christ ging bei seiner Antrittsrede gestern Abend ohne große Umschweife auf die Sachen ein, die er ändern möchte. Dazu zählen die von ihm ausgemachten gemeinderätlichen Dissonanzen genauso wie die "Mode der letzten Jahre, das Rathaus und die Beschäftigten der Stadt persönlich anzugreifen oder schlecht zu reden". Beides müsse ein Ende haben, forderte der neue Rathauschef eindringlich. Bevor der "Mann des Abends" ans Mikrofon trat, hatte Bürgermeister-Stellvertreter Friedebert Keck die Veranstaltung in der voll besetzten Stadthalle eröffnet. Er begrüßte zahlreiche Bürgermeister aus den Umland-Gemeinden, eine Vertreterin vom Städtetag und Bürgermeister Christian Gex aus der Partnerstadt Baccarat, der auch schon beim Abschied von Dieter Knittel in Gernsbach weilte. "Der Amtseid gilt auch später, wenn Sie nicht mehr Amtsverweser sind", betonte Keck bei der Vereidigung von Christ und machte klar, dass kein weiterer erforderlich sei, wenn die laufende Wahlanfechtung ausgestanden ist. Landrat Jürgen Bäuerle attestierte Christ einen "intensiven, professionellen Wahlkampf", in den der bisherige Regierungsrat "viel Herzblut" investiert habe. "Die Gernsbacher haben Ihren Einsatz honoriert. So fleißig und kreativ Sie Ihren Wahlkampf geführt haben, werden Sie sicherlich auch Ihr Amt ausfüllen", gab sich der Landrat zuversichtlich. Die Papiermacherstadt hat unter den 23 Gemeinden des Landkreises Rastatt die zweitgrößte Gemarkungsfläche und sei auch von ihrer historischen und touristischen Attraktivität sowie der deutschlandweit einzigartigen Papiermacherschule ein äußerst wichtiger Bestandteil der Regionalstruktur. "Gernsbach hat nicht nur Charisma, es hat auch Potenzial", betonte Bäuerle: "Dieses gemeinsam mit dem Gemeinderat, der Bevölkerung und der Verwaltung weiterzuentwickeln, ist eine verantwortungsvolle, aber auch reizvolle Aufgabe." Dass Julian Christ diese mit vollem Elan angehen möchte, machte er schon gestern durch mehrere Ansagen deutlich. So sei er nach vielen Gesprächen zu der Überzeugung gekommen, dass "wir zur Zukunft des Pfleiderer-Areals einen Bürgerentscheid brauchen". Im Vorfeld werde es zunächst eine ausführliche Informationsveranstaltung geben, in der auch die Bürgerinitiative Giftfreies Gernsbach zu Wort kommen soll. Den weiteren Weg zum Entscheid, zu dem die Bürger im kommenden Jahr ihre Stimme abgeben sollen, möchte Christ neutral von außen moderieren lassen. "Was wir uns nicht leisten dürfen, ist Stillstand." Der mit dem Pfleiderer-Areal angestoßene Prozess der Bürgerbeteiligung sei aber keineswegs einmalig, betonte der Jung-Bürgermeister, der seinen Wahlkampf-Worten Taten folgen lassen will - unter anderem mit dem Vorschlag, der Allianz für Beteiligung beizutreten (einem Netzwerk für Kommunen in Baden-Württemberg, das sich für Bürgerbeteiligung einsetzt und im gegenseitigen Austausch steht). Das aktive Einbinden der Bürger ins Haushaltsverfahren sowie die Jugendbeteiligung im 8er Rat seien weitere Bausteine. Christ erwähnte zudem die Wiederbelebung des Stadtleitbilds unter Einbindung ökologischer Themen, die anstehende Sanierung des Rathauses und die Instandsetzung der Zehntscheuern als naheliegende Ziele. Die Letztgenannten wurden bereits von Alt-Bürgermeister Knittel auf den Weg gebracht, dem sein Nachfolger attestierte: "Du kannst stolz auf Deine Leistung sein." Darauf möchte der 30-Jährige aufbauen und die Stadt langfristig weiterentwickeln - auch aus Eigeninteresse, denn er habe bereits bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am 21. Juni gespürt: "Hier bin ich zu Hause." Obwohl Toni Huber gestern Geburtstag feierte, ließ er es sich nicht nehmen, für die Verwaltungsgemeinschaft die Begrüßungsrede zu halten. Der Weisenbacher Bürgermeister empfahl seinem Kollegen: "Behalten Sie Ihre Eigenschaften bei, die die Bürger veranlassten, Sie zu wählen. Dann wird aus dem Vertrauensvorschuss bald wirkliches Vertrauen." Grußworte für die Kirchengemeinden der Stadt Gernsbach sprach Dekan Josef Rösch. Für die musikalische Auflockerung der Amtseinführung sorgten Pianist Michal Bialk als Freund der Familie Christ sowie die Big Band des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Der Abend klang mit einem Stehempfang gesellig aus.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben