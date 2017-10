Aus Dambach wird Swarco Gaggenau (red) - Schon seit dreieinhalb Jahren ist das Swarco-Logo auf dem Dambach-Gebäude in Bad Rotenfels unübersehbar. Nun wurde für das Gaggenauer Traditionsunternehmen der nächste Integrationsschritt in die Swarco-Gruppe vollzogen: "Seit 29. September 2017 heißen die Dambach-Werke Swarco Dambach GmbH", teilt Geschäftsführer Marcus Krämer mit. Swarco setze damit ein deutliches Zeichen im Sinne des einheitlichen Erscheinungsbildes im Gesamtkonzern und im Sinne der Stärkung des Standorts Gaggenau. Da in Bad Rotenfels auch seit einigen Jahren Unternehmenseinheiten der Swarco Trafic Systems GmbH arbeiten, einem Systemintegrator im Verkehrsmanagement in Deutschland, finden inzwischen gut 250 Mitarbeiter an diesem Standort Beschäftigung in den Bereichen Beschilderung, Aluminiumbauwerke, Corporate Design Elements, Signaletik, Parking Management, Elektromobilität, Instandhaltung, Service und Administration. Durch weitere Investitionen werde Swarco Dambach in Gaggenau gestärkt, betont das Unternehmen und verweist zum Beispiel auf eine nicht näher bezifferte Investition in eine neue Schweißanlage, auf der bis zu 40 Meter lange Aluminiumbauteile für Großschilder auf Autobahnen und Bundesstraßen geschweißt werden können. "Sehr erfreulich entwickelt sich auch unser Geschäft der Point-of-Sale-Kennzeichnung mit Logo-Schildern für Markendiskonter oder Autohäuser", freut sich Geschäftsführer Marcus Krämer. Dass die Produkte auch an ungewöhnlichen Orten zum Einsatz kommen, habe sich jüngst unterirdisch in einer Höhle gezeigt, in der die Grenzlinie zwischen Baden-Württemberg und Bayern nun deutlich mit einer Beschilderung aus Gaggenau markiert ist. Swarco Dambach sei ein wichtiger Baustein im Gesamtangebot des Verkehrstechnologiekonzerns, wird Vorstand Michael Schuch von der österreichischen Konzernmutter zitiert: "Unsere Gaggenauer Kolleginnen und Kollegen leisten einen wertvollen Beitrag zum Gesamtunternehmenserfolg und bedienen zudem mit energieeffizienter LED-Technologie für Werbung und Orientierung auch Märkte außerhalb der Verkehrstechnik."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Swarco fördert Rad-Leasing Gaggenau (hap) - Bei den Unternehmen Dambach Werke GmbH und Swarco Traffic Systems der Swarco-Gruppe am Produktionsstandort Gaggenau erhält das Fahrrad eine weitere Bedeutung. Das Unternehmen bietet den Mitarbeitern ab sofort ein Dienstrad-Leasing an (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Bei den Unternehmen Dambach Werke GmbH und Swarco Traffic Systems der Swarco-Gruppe am Produktionsstandort Gaggenau erhält das Fahrrad eine weitere Bedeutung. Das Unternehmen bietet den Mitarbeitern ab sofort ein Dienstrad-Leasing an (Foto: hap). » - Mehr