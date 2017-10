Stadt kauft evangelisches Gemeindehaus

Auf BT-Anfrage bestätigt Andreas Merkel in seiner Eigenschaft als nebenamtlicher Leiter des Eigenbetriebs Stadtwohnung: "Betriebsleitung und Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Stadtwohnung Gaggenau sind übereingekommen, das von der Kirchengemeinde zum Kauf angebotene Gemeindehaus in der Amalienbergstraße zu erwerben." Als Kaufpreis sind 475000 Euro vereinbart worden.

Ober- und Dachgeschoss des Gebäudes sollen künftig ausschließlich für Wohnzwecke genutzt werden. "Dabei wird angestrebt, im Rahmen des Möglichen auch größere Wohnungen, zum Beispiel eine Vier-Zimmer-Wohnung, auszuweisen", erläutert Andreas Merkel weiter.

Das Erdgeschoss - also die bisherigen Gemeinderäume - soll künftig voraussichtlich für Dienstleistungszwecke, insbesondere für Bürozwecke, genutzt werden. Merkel abschließend: "Die Entscheidung für den Erwerb trägt insbesondere der besonderen Lage des Objektes in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum Rechnung, was zum Beispiel für Mieter den Vorteil bietet, dass sie nicht zwingend auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen sind." Hintergrund des Verkaufs sind der Zusammenschluss der vorherigen drei evangelischen Einzelgemeinden im Stadtgebiet zu einer evangelischen Kirchengemeinde. Damit verbunden ist der Plan, in der Kernstadt zwischen Markuskirche und Jahnhalle ein neues Gemeindezentrum zu errichten, nicht gebrauchte Gebäude sollen verkauft werden.

Das Pfarrhaus der ehemaligen Markusgemeinde, zwischen dem nun verkauften Gemeindehaus und dem Kirchengebäude gelegen, soll nicht verkauft werden. Nicht zuletzt habe die Kirche in dieses Gebäude bereits viel investiert, erläuterte Pfarrerin Helga Lamm-Gielnik im BT-Gespräch. Das Gemeindehaus hingegen sei auf frühere Bedürfnisse zugeschnitten, aber eben nicht mehr zeitgemäß: "Man kann schöner, freundlicher und zweckmäßiger bauen."