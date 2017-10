Viele Quellen eher Fluch als Segen

Forbach - Nicht so ganz glücklich sei er über die Chlorung des Forbacher Trinkwassers, macht Ortsbaumeister Oliver Dietrich keinen Hehl aus der Situation. Auch seitens der Bürger habe es entsprechende Reaktionen gegeben. Allerdings - der große Protest sei ausgeblieben. Grund für die Vorgabe des Gesundheitsamts ist die Aufrechterhaltung der Qualität des Wassers.

Hintergrund

Die Maßnahmen dienen zum Schutz der Bevölkerung. Werden in den Quellwässern Indikatorkeime gefunden, muss davon ausgegangen werden, dass auch gegebenenfalls Krankheitserreger im Trinkwasser vorhanden sein könnten. Nur durch die Leichtchlorung könne sichergestellt werden, dass das Trinkwasser von einwandfreier Qualität ist - so hatte Bürgermeisterin Katrin Buhrke die Anordnungen des Gesundheitsamts begründet (das BT berichtete).

Die Werte des Wassers hätten sich verschlechtert, erläutert der Ortsbaumeister auf BT-Anfrage. Klimawandel, Spätfolgen des Orkans "Lothar" 1999 oder die Verschlechterung der Filtereigenschaften des Bodens seien mögliche Gründe dafür.

Das Problem ist erkannt, die Weichen zur Verbesserung der Trinkwasserqualität in der Murgtalgemeinde sind gestellt. Rund 2,2 Millionen Euro sollen der erste Abschnitt der Sanierung der Fliegenlochquelle, der Neubau des Wasserwerks Schwarzenbach mit Entsäuerungs- und Ultrafiltrationsanlage sowie die Erneuerung der Druckunterbrecherschächte auf der Strecke Schwarzenbach bis zum Hochbehälter Lindenhalde laut Planung kosten. Die Quelle ist die einzige Versorgung für den Kernort Forbach und Raumünzach. Ziel ist, die ortsnahe Wasserversorgung aufrecht zu erhalten und auf sichere Beine zu stellen. Derzeit kann die Trinkwasserqualität in den Netzen Hundsbach, Herrenwies, Viehläger, Gausbach, Langenbrand und Erbersbronn nur durch eine Leichtchlorung sichergestellt werden. Für das Netz Forbach mit Raumünzach und Rote Lache ist eine Dauerchlorung vom Gesundheitsamt angeordnet. Im Bermersbacher Netz wird die Trinkwasserqualität durch eine Ultrafiltrationsanlage sichergestellt. In der Vergangenheit sei viel Geld in die Abwasserbeseitigung investiert worden, nennt Dietrich einen Investitionsschwerpunkt und als Beispiele die Kläranlagen Niederwiese oder in Herrenwies. Im Abstand von zwei Wochen wird das Wasser untersucht, berichtet er - was zu höheren Kosten bei den Gemeindewerken führt. Vor zehn Jahren habe man noch eine Probe jährlich gezogen. Ob die eigenständige Wasserversorgung Fluch oder Segen ist - die Frage stellt sich auch für den Ortsbaumeister. "Aus meiner Sicht eher Fluch", so seine Antwort. Zehn Quellen speisen in der Gesamtgemeinde Forbach neun Ortsnetze. Leitungssysteme, Hochbehälter und Filteranlagen müssten mehrfach unterhalten werden - und das fordert die Gemeindekasse. Wie die Zukunft der Wasserversorgung aussehen kann, dazu wurde ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, das mittlerweile vorliegt und dem Gemeinderat vorgestellt werden soll. Einen Anschluss an eine überörtlichen Wasserversorgung, talauf oder talab, sieht der Ortsbaumeister als problematisch an - wegen der zu erwartenden hohen Kosten. Denkbar wäre ein Zusammenschluss verschiedener Versorgungsnetze der einzelnen Ortsteile zu einer größeren Einheit - das Strukturgutachten soll zur Zukunft der Wasserversorgung die nötigen Informationen liefern. Gemeinderat und Verwaltung müssten sich gemeinsam Gedanken machen, wie der vorhandene Sanierungsstau abgearbeitet werden könne. Ein wichtiger Schritt ist mit dem Beschluss zur Sanierung der Fliegenlochquelle und für das neue Wasserwerk Schwarzenbach bereits getan. Die Aufträge sind ausgeschrieben, auf der Tageordnung der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Dienstag steht die Auftragsvergabe. Die Maßnahme habe man vorgezogen und parallel dazu das Strukturgutachten erstellen lassen, erläutert Dietrich.