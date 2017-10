Stadt kauft evangelisches Gemeindehaus

Baden-Baden

Einkaufsvergnügen wird geschätzt Baden-Baden (sre) - Ob am 29. Oktober in Baden-Baden noch einmal ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden kann, ist derzeit unklar: Die Gewerkschaft Verdi klagt gegen diesen. Das BT hat in der Innenstadt nachgefragt, was Kunden, Geschäftsinhaber und Amgestellte davon halten. » Weitersagen (sre) - Ob am 29. Oktober in Baden-Baden noch einmal ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden kann, ist derzeit unklar: Die Gewerkschaft Verdi klagt gegen diesen. Das BT hat in der Innenstadt nachgefragt, was Kunden, Geschäftsinhaber und Amgestellte davon halten. » - Mehr

Rastatt

Grundsteuer: Es bleibt dabei Rastatt (ema) - Es bleibt dabei: Die Grundsteuer wird in Rastatt zum 1. Januar 2018 von 390 auf 430 Prozent an gehoben. Die FW-Fraktion konnte sich im Gemeinderat mit ihrem Antrag, die Erhöhung um ein Jahr auszusetzen, nicht durchsetzen. Das bedeutet ein Plus von 840 000 Euro (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Es bleibt dabei: Die Grundsteuer wird in Rastatt zum 1. Januar 2018 von 390 auf 430 Prozent an gehoben. Die FW-Fraktion konnte sich im Gemeinderat mit ihrem Antrag, die Erhöhung um ein Jahr auszusetzen, nicht durchsetzen. Das bedeutet ein Plus von 840 000 Euro (Foto: av). » - Mehr