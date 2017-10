Casimir Kast steigert Leistungsfähigkeit Gernsbach (red) - Mit einem umfassenden Investitionsprogramm in Ausstattung und Infrastruktur hat die Casimir Kast Verpackung und Display GmbH die Kapazität des Unternehmens ausgebaut. Wie der Verpackungsmittelhersteller mitteilt, sind am Standort an der B 462 in Gernsbach seit 2016 in den vier Produktionsbereichen neue Maschinen installiert worden, darunter die erste Digitaldruckmaschine: "Die Investitionen bringen nicht nur eine deutliche Leistungssteigerung, sondern zudem die Möglichkeit, das Produktportfolio des Unternehmens zu erweitern." Stillstand gehöre nicht zum Repertoire des Unternehmens, das in den zwei zurückliegenden Jahren eigenen Angaben zufolge "erneut ein umfassendes Investitionsprogramm von rund acht Millionen Euro umgesetzt" hat: Neue Maschinen für die Produktionsbereiche Drucken, Wellpapp-Produktion und Kaschieren, Stanzen und Kleben wurden installiert, ein Freilager umgebaut und eine weitere Halle aus der Nachbarschaft übernommen. "Unser Anspruch ist, dem Markt voranzugehen und nicht, ihm zu folgen", kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter Christian Oetker-Kast die grundsätzliche Haltung des Unternehmens gegenüber der eigenen Entwicklung. Mit dem Einstieg in den Digitaldruck habe sich Casimir Kast an die Spitze der Entwicklungen gesetzt. Die neue Maschine biete hochwertigen digitalen Verpackungsdruck, mit dem die Vorteile dieser neuen Technologie voll abgeschöpft werden können. Sie decke Anwendungsbereiche ab, für die Casimir Kast gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Kraft Display ein passgenaues Produktportfolio biete. Die neue Digitaldruckmaschine wurde in einer Halle installiert, die Anfang 2017 aus der Nachbarschaft übernommen werden konnte. Die Wellpapp-Produktion ist um eine zweite Inline-Kaschiermaschine, eine speziell für Casimir Kast entwickelte Maschinenkonstruktion, erweitert worden. Sie ermögliche nun die parallele Produktion auf zwei Aggregaten und gleichzeitig die Verarbeitung von mehr Materialien. Jetzt biete das Unternehmen sowohl die einseitige Wellpappe als auch die Doppelwelle an, außerdem konnte das Produktportfolio um die offene Welle erweitert werden, mit der Casimir Kast eine Marktnische besetzen kann. Im Produktionsbereich Stanzen ermöglicht eine neue Maschine eine Formaterweiterung und einen Ausbau der Leistung. Und für den Bereich der Kleberei wurde bereits 2016 eine eigene Halle freigeräumt, um mehr Fläche und eine noch bessere Atmosphäre, aber auch die Rationalisierung der Abläufe durch den Einbau einer Fördertechnik zu schaffen, teilt Casimir Kast weiter mit. Anfang 2017 kam dann eine weitere Faltschachtelklebemaschine dazu, mit der man auch in diesem Produktionsbereich sowohl die Kapazität als auch die Flexibilität deutlich habe steigern können. Ebenfalls bereits im Jahr 2016 wurde der Neubau der Halle vier zu einem Freilager für Paletten und andere für die Produktion wichtige Hilfsmittel fertiggestellt, was auch hier zu einem besseren Materialeinsatz und -fluss geführt hat (wir berichteten). "Wir sind damit wieder einen Schritt weiter, Casimir Kast auf die Zukunft auszurichten und unsere Wettbewerbsfähigkeit auszubauen", befindet Oetker-Kast abschließend.

