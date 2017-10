Seit 20 Jahren weniger "Thrombosen" in Gernsbach

Gernsbach - Nächste Woche wird es zumindest nicht ganz so dramatisch, wenn der Gernsbacher Tunnel wegen Reinigungsarbeiten in der Nacht geschlossen wird (siehe "Zum Thema"). Tagsüber herrscht indes regelmäßig Verkehrschaos, sobald eine Sperrung der Röhre erforderlich wird. Die Murgtäler, die sich bis zum 6. Oktober 1997 täglich durch das Innenstadt-Nadelöhr entlang der heutigen Salmenplatz-Insel quälen mussten, wollen sich nicht vorstellen, wie schlimm das heutzutage mit noch mehr Verkehr als vor 20 Jahren wäre.

Derlei "Horrorszenario" für Automobilisten entsteht jetzt nur noch, wenn Sanierungs- oder Sicherheitsmaßnahmen Tunnelschließungen erfordern. Einblicke, wie das früher vor dem 1527 Meter langen Tunnel war, erhalten dann auch jüngere Murgtäler, wenn sie bei längeren Sperrungen wie jener vom 1. Oktober 2012 bis 31. März 2013 knapp eine halbe Stunde vor der Pförtnerampel warten müssen, bis der zwei Kilometer lange Rückstau durchschwommen ist. Bis zu 1300 Fahrzeuge pro Stunde wollen zu Spitzenzeiten jeweils die Bleich- und Igelbachstraße in Richtung Weisenbach oder die Loffenauer und Gottlieb-Klumpp-Straße in Richtung Gaggenau passieren. Die "Ader B462 hat in Gernsbach eine Thrombose", lautet in solchen Fällen gerne die Diagnose. Täglich rollen rund 12000 Fahrzeuge durch die 1,5 Kilometer lange Untertunnelung.

Um den permanenten Herzinfarkt zu beseitigen, begannen die Planungen für das "Jahrhundert-Projekt" bereits in den 80er Jahren. 1990 schien mit dem Planfeststellungsverfahren alles auf den Weg gebracht - bevor die Grenzöffnung die Investitionen und Milliarden von Westmark in den Osten saugten. Doch dank des Einsatzes von Bürgermeister Wolfgang Müller geriet der 120 Millionen Mark (61,4 Millionen Euro) teure Bau nicht auf Abwege.

Im Mai 1992 gab Landesverkehrsminister Thomas Schäuble den Startschuss. Vor der Entlastung fünf Jahre später kam es jedoch zur enormen Belastung: 1700 Sprengungen waren erforderlich, um Schutt für 25000 Lkw-Ladungen zu produzieren. Im September 1994 wurde der Tunneldurchstich gefeiert, 13 Monate später im Oktober 1995 stand das Richtfest auf dem Programm. Schwere Unfälle blieben während der Bauphase aus, die auch betroffene Bahnstrecke wurde dank einer Hilfsbrücke auch nicht beeinträchtigt. Heute vor 20 Jahren zerschnitten um 11 Uhr Bürgermeister Dieter Knittel, Landesverkehrsminister Hermann Schaufler und Staatssekretär Hans-Jochen Henke vor den Augen des Gaggenauer Mitinitiators Thomas Schäuble das symbolische Band zur Eröffnung.

Rein theoretisch sind seitdem - auch unter Berücksichtigung diverser Sanierungs- und Reinigungsarbeiten - rund 80 Millionen Fahrzeuge durch den Tunnel gerollt. Die Umleitung der Blechlawine hinab unter Gernsbach wertet das Regierungspräsidium als Erfolg. Vor allem weil die Innenstadt von Schwerlastverkehr entlastet wird und der Verkehrsfluss ein anderer ist, sieht die Karlsruher Behörde ihre "Erwartungen an den Tunnel voll und ganz erfüllt".

Nur positiv ist die Geschichte aber auch nicht immer gewesen. Vor zehn Jahren stufte der ADAC den Tunnel auf der B462 bei seinem Sicherheitstest wegen des Gegenverkehrs in der Röhre und den vielen Lkw (rund 15 Prozent Anteil am Verkehr) als "bedenklich" ein. So muss - wie schon mehrfach seit 1997 - wieder in puncto Sicherheit nachgebessert werden. Nothaltebuchten und vier Rettungsstollen samt Treppenhäuser nach oben werden wieder zig Millionen Euro verschlingen. Dadurch sollen bessere Fluchtmöglichkeiten bei Bränden geschaffen werden. Den Baubeginn 2018 kann das Regierungspräsidium noch nicht nennen. Klar ist jedoch: Die erwartete Bauzeit für die Nachrüstung liegt erneut bei 18 Monaten. Die nächste "Thrombose in der Verkehrsschlagader B462" folgt also unweigerlich.