Wasserwerk und rituelle Totenwaschungen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. Juni beschlossen, die Arbeiten für das neue Wasserwerk öffentlich auszuschreiben. Die eingegangenen Angebote werden vorgestellt. Für die Tief- und Rohbauarbeiten beträgt das günstigste Angebot rund 897000 Euro und liegt mit 261000 Euro über dem Kostenansatz. Die vorliegenden Angebote spiegeln die aktuell sehr hohe Auftragslage in der Bauwirtschaft wider, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Für die verfahrens- und elektrotechnische Ausrüstung beträgt das günstigste Angebot knapp 673000 Euro und liegt somit 138000 Euro unter dem Planansatz. Insgesamt erhöhen sich die Kosten um 123000 Euro. Durch die noch auszuschreibenden Gewerke mit einem Volumen von rund 175600 Euro ließen sich auch bei guten Ausschreibungsergebnissen die Mehrkosten nicht kompensieren, schreibt die Verwaltung. Rund 2,2 Millionen Euro sind bislang für den ersten Abschnitt der Maßnahme veranschlagt. Die zu erwartenden Mehrkosten wurden beim Zuschussgeber angemeldet, sie müssten bei Vergabe der Aufträge im Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt werden. Der Gemeinderat soll diesem Vorgehen zustimmen.

Ein weiteres Thema ist die Ertüchtigung und Erweiterung der Einsegnungshalle auf dem Forbacher Friedhof. Im ehemaligen Obduktionsraum soll ein Raum für Totenwaschungen nach dem muslimischen Ritus entstehen. Die Idee entstand laut Sitzungsunterlagen gemeinsam mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Der nächste geeignete Raum für rituelle Waschungen ist in Rastatt. Das Thema stand bereits am 25. Juli auf der Tageordnung der Gemeinderatssitzung und wurde nach einem Mehrheitsbeschluss vertagt. Seitens der CDU-Fraktion wurden weitere Fragen angekündigt.

Der Wasseranschluss in der Einsegnungshalle ist nicht frostsicher. Durch die Nutzungserweiterung möchte die Verwaltung entsprechend nachbessern. Dies sei überfällig, da im gesamten Gebäude im Winter kein Wasser zur Verfügung stehe. Die Gesamtkosten für Ausstattung und Wasseranschluss werden auf 4000 bis 4500 Euro geschätzt. Die Nutzung des Waschraums soll in die Friedhofssatzung übernommen und die Gebühren entsprechend kalkuliert werden.

Die Verwaltung würde eine Umsetzung des Angebots für die zahlreichen muslimischen Mitbürger sehr begrüßen. Die Nutzung des Waschraums soll nicht auf Verstorbene, die der muslimischen Gemeinde Forbach angehören, beschränkt sein, lautet der Beschlussvorschlag.

Bürgefragestunde, Bekanntgaben sowie Wünsche und Anträge ergänzen die Tagesordnung.