Freie Wähler plädieren für Schutzhütte Von Hartmut Metz Loffenau - Der ehemalige Vorsitzende des Männergesangvereins (MGV) Loffenau, Werner Luft, hat mit Unverständnis darauf reagiert, dass die Gemeindeverwaltung eine Spende von 8000 Euro ablehnen will. Der Gemeinderat befindet am Dienstag in seiner Ratssitzung (ab 19 Uhr) darüber. Luft appelliert an die Bürgervertreter, das Geld des im Vorjahr aufgelösten MGV anzunehmen, betonte er gegenüber dem BT. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) unterstützt ihn. Knackpunkt der Spende ist die Zweckgebundenheit des Geldes. Der 1872 gegründete Männergesangverein möchte den Betrag für den Bau einer Schutzhütte an der Vogelswiese verwendet sehen. Diese soll so an den 144 Jahre bestehenden MGV erinnern. Doch weder Verwaltung noch Forstamt sehen laut der Gemeinderatsvorlage eine "Notwendigkeit" für eine weitere Schutzhütte oder gar einen "Mehrwert für Wanderer". Überdies hält Kämmerin Daniela Tamba den Bau angesichts der Folgekosten für ein schlechtes Geschäft. Die Kosten der Schutzhütte hatte sie aufgrund bisheriger Erfahrungen auf 16500 Euro taxiert. Dem widerspricht Luft energisch. "Die Argumente stimmen nicht. Es haben sich ein Landschaftsgärtnerei- und ein Zimmereibetrieb sowie ehrenamtliche Helfer vom MGV bereiterklärt, sich beim Bau einzubringen. Somit entstehen der Gemeinde überhaupt keine Kosten", betont der ehemalige Vereinsboss, der zusammen mit seinem Stellvertreter Jürgen Möhrmann als Liquidator des MGV fungierte. Zudem berichtete FWG-Fraktionssprecher Reiner Singer gestern von einem dritten Hilfsangebot einer einheimischen Firma. Das Hilfsangebot drang aber bis dato nicht ins Rathaus vor, sagte Tamba. Aber selbst wenn die Schutzhütte kostenneutral erstellt werden könne, rät sie weiter von der Spendenannahme wegen der Folgekosten ab. Luft wertet wie die FWG eine zusätzliche Schutzhütte an der Vogelswiese als "eine Bereicherung für eine aufstrebende Tourismusgemeinde". Vor allem bringt ihn die Bezeichnung "Denkmal" auf die Palme. "Wenn man hier von Denkmalerrichtung spricht, hat man die Realität verloren", meint der drei Jahrzehnte im MGV-Vorstand tätige Loffenauer. Offenbar herrschende Befindlichkeiten zwischen der MGV-Spitze und Bürgermeister Erich Steigerwald kulminieren in dem Vorwurf, arbeitsintensive "Egotrips", sprich "Denkmäler", gäbe es in der Gemeinde "zur Genüge". Verhärtete Fronten Die verhärteten Fronten dürften sich kaum mehr aufweichen lassen. Der Gemeinderat muss nun entscheiden. Die FWG wird laut Singer am Dienstag für die Spendenannahme plädieren. Sollte die Mehrheit jedoch dagegen sein, greift Paragraf 13 der MGV-Vereinssatzung, die unter "Auflösung des Vereins" regelt: Das verbliebene Vereinsvermögen wird der Gemeindeverwaltung Loffenau übergeben mit der Bestimmung, es zu verwalten, bis ein anderer Männergesangverein mit den gleichen Bestrebungen und Zielen gegründet wird, um es dann dem neu gegründeten Verein zu übergeben. Wird innerhalb von zehn Jahren kein Verein in diesem Sinne gegründet, so hat die Gemeindeverwaltung das Vermögen mit Zustimmung des Finanzamts unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken zuzuführen". Loffenau würde dann die bereits überwiesenen 8000 Euro ein Jahrzehnt lang verwahren. Gründet sich währenddessen kein neuer Männergesangverein, kann sie das Geld der Bürgerstiftung zuführen. Die Ablehnung einer Spende ist kein Einzelfall. Schon bei der Auflösung des Trachtenvereins ließ sich die Gemeinde Loffenau nicht verführen. 2000 Euro für andere Zwecke gespendet Sieht Luft die Felle bezüglich der Hütte davonschwimmen, gelang immerhin die Spende an zwei weitere Institutionen ohne Groll: "Wir haben 1000 Euro der evangelischen Kirchengemeinde und 1000 Euro an die Bürgerstiftung überwiesen", berichtet der MGV-Liquidator mit Blick auf das Restvermögen des aufgelösten Männergesangvereins.

