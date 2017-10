Leitbild 2025 für den Kaltenbronn

Gernsbach (stj) - Der Kaltenbronn hat jetzt ein Leitbild 2025. Die "Konzeption für ein nachhaltiges Besucherlenkungskonzept" gibt mit 14 Handlungszielen und fast 40 Maßnahmen, die im Zeitraum bis 2025 umgesetzt werden sollen, die Entwicklungsrichtung für die nächsten Jahre vor. Ziel des 69 Seiten starken Papiers sei es, den Schutz des hochsensiblen Landschaftsraums samt seinem besonderen, komplexen Ökosystem mit der Nutzung und Weiterentwicklung seiner touristischen Potenziale abzustimmen und die gegenseitige Vereinbarkeit von Naturschutz, Waldwirtschaft und Erholungsfunktion zu gewährleisten. Bei der letzten Sitzung mit Bürgermeister Dieter Knittel als Vorsitzender des Zweckverbands Infozentrum Kaltenbronn hat sich Ende September ein Arbeitskreis aus Vertretern des Infozentrums, der Kommunen, den Fachabteilungen der beiden Landratsämter Rastatt und Calw sowie des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord gebildet. Er möchte bereits für das Jahr 2018 erste Maßnahmen finanzieren und realisieren, informiert die Stadtverwaltung. Welche das im Einzelnen sind, stehe noch nicht fest; das hänge nicht zuletzt von der Finanzierbarkeit ab. Das Konzept sieht folgende Schlüsselmaßnahmen vor, die bis ins Jahr 2025 umgesetzt werden sollen: Themenübergreifender Arbeitskreis Besucherzentrum "Naturparkhaus " Umbenennung des Infozentrums Servicestation Optimierung des Parkleitsystems Ordnung der Stellplätze Parkraumbewirtschaftung Bessere Verknüpfung der Parkplätze Sammelpunkt für Pkw-Mitnahme Flexibles und bedarfsgerechtes Angebot im öffentlichen Verkehr (ÖV) Rufbus für Gruppen. "Zentral für das Umsetzungskonzept ist eine zügige Klärung der Schlüsselmaßnahme zur Einrichtung eines Besucherzentrums im Sinne eines Naturparkhauses im Siedlungsgebiet Kaltenbronn", heißt es im abschließenden Ausblick: "Die Ausgestaltung dieser Maßnahme ist grundlegend für die weitere Entwicklung und Ausrichtung des Kaltenbronn, da viele der Einzelmaßnahmen in einem solchen Zentrum integriert oder kombiniert geplant und umgesetzt werden können. Daraus ergeben sich in vielen Ebenen zahlreiche Synergieeffekte." Ein weiterer wesentlicher Punkt der Konzeption ist die verkehrliche Entwicklung des Kaltenbronn. So zeige sich beispielsweise, dass eine Neuordnung der bestehenden Parkflächen in Kombination mit Stellplatzmarkierungen mit moderatem Aufwand möglich sei und zu einer Entlastung an Tagen mit sehr hohem Besucheraufkommen führen könne: "Das heutige Parkleitsystem erfüllt seine Aufgabe nur in begrenztem Umfang. Daher besteht auch Bedarf zur Optimierung, um die Besucher bei der Parkplatzsuche und Orientierung zu unterstützen. Durch einen durchgängigen Fußweg entlang der Straße, der die Parkplätze besser miteinander verknüpft, kann die Orientierung und die Sicherheit der Besucher deutlich gesteigert werden. Das ÖV-Konzept sieht eine Konzentration des Busverkehrs am Wochenende und eine Umstellung des Verkehrs an Wochentagen auf ein reines Bedarfsangebot vor." Das Konzept empfiehlt zudem, auf dem Kaltenbronn Mitfahrerbänke als Pilotprojekt im touristischen Umfeld zu testen. Die "Mitfahrerbank" soll es Bewohnern ländlicher Regionen, die über keinen eigenen Pkw oder (noch) keinen Führerschein verfügen, ermöglichen, auch ohne ein attraktives ÖV-Angebot schnell von A nach B kommen. Um die Parkplätze besser zu verknüpfen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird vorgeschlagen, Querungshilfen einzurichten, die zulässige Höchstgeschwindigkeit in den Bereichen der Parkplätze, der Zugänge zu den Wander-/Radwegen, Loipen, zum Skilift und zum Infozentrum auf 50 km/h zu reduzieren, einen durchgängigen Weg zwischen Parkplatz C und G anzulegen sowie die Beschilderung entlang des Weges zu optimieren.

