"Laufend" wird geholfen

Trotz andauernden Regens stand Bürgermeister Michael Pfeiffer mit zwei Bratpfannen bewaffnet vor der Wiesentalhalle und schickte die Gruppen mit einem dezenten metallisch-klappernden "Startschuss" auf ihre unterschiedlich lange Runden. Der Erlös des Benefizlaufs kommt in diesem Jahr dem Forschungskonto des Angelman-Vereins zugute. Der Verein unterstützt die internationale Forschung über das Angelman-Syndrom.

Beim Vollmondlauf gibt es keine Gewinner oder Verlierer und auch keine Zeitmessung. Gemeinsam an den Start gehen und gemeinsam über die Ziellinie laufen ist das sportliche Ziel. Viel wichtiger für alle Teilnehmer ist die Herausforderung, eine möglichst große Spendensumme zu erzielen. Dafür konnten wieder erneut unterschiedlich lange Strecken ausgesucht werden, so dass sich jeder die seiner Kondition entsprechende auswählen konnte. Die kürzeste Runde verlief durch die Siedlung in Michelbach und hatte 700 Meter Länge. Sie durfte auch mehrmals absolviert werden und war speziell für die weniger geübten Läufer und Kinder gedacht. Hier lief auch Frank-Udo mit, der das Angelman-Syndrom hat und sich nur mit einer Gehhilfe fortbewegen kann.

Die anderen Gruppen konnten entweder sechs Kilometer rund um Michelbach laufen und walken oder sich auf die längste Strecke mit 13,3 Kilometer wagen. "Der Weg ist das Ziel" - und am Ende möglichst geschlossen durch das Ziel zu laufen und unterwegs Spaß zu haben, stand eindeutig im Vordergrund. Startgelder wurden nicht erhoben, dafür aber wurden Spenden eingesammelt und zusammen mit den Erlösen aus dem Getränke- und Speisenverkauf an die Schwächsten in der Gesellschaft, wie sie Rieger bezeichnete, übergeben. In diesem Jahr gehen sie an die internationale Forschung in Sachen Angelman-Syndrom.

Nach dem Zieleinlauf wurden die Sportler mit Getränken und Obst versorgt. Jeder bekam eine Medaille überreicht, die wieder von Patienten des Fischer-Hauses aus Ton angefertigt worden waren. Für die Kinder gab es kleine Geschenke.

Der Lauf ist ein Überbleibsel der "Michelbacher Meile", die vor Jahren während des Dorffestes als Sportevent große Popularität hatte. Der erste Vollmondlauf fand dann während einem solchen statt und wurde um den Teilnehmerkreis zu erweitern auf einen Vollmondtag im Frühsommer oder Herbst verlegt.

www.laufendhelfen.de