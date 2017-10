Viele folgen dem Navi, nicht der Umleitung

Gernsbach - Bei der zweiten Vollsperrung im Zuge der Sanierung der B 462 zwischen Hilpertsau und Gernsbach floss der Verkehr über die Umleitungsstrecken diesmal weitgehend reibungslos. Gesperrt war der Straßenabschnitt zwischen der Ochsen-Brücke und der Sebastian-Gruber-Brücke. Für unnötigen Verdruss und kleinere Staus sorgte am Wochenende einzig eine überflüssige Ampelschaltung.

Um die lärmmindernde Asphaltdeckschicht über die ganze Fahrbahnbreite ohne Nähte und Fugen einbauen zu können, war ab Freitag um 22 Uhr bis heute Morgen um sechs Uhr der genannte Abschnitt komplett gesperrt. Bereits am Samstag gegen ein Uhr mittags hatten die Asphaltfertiger ihr Ziel an der Sebastian-Gruber-Brücke erreicht. Am Sonntag standen lediglich noch Restarbeiten an sowie das nötige Aushärten des neuen Belags. Mit einer neuen Deckschicht versehen wurde am Wochenende auch der zu den Bahngleisen liegende Fahrstreifen in Hilpertsau zwischen der Zufahrt zu Smurfit Kappa und der Einmündung der L76b am Reichentaler Bahnübergang. Hier gab es eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung.

Autofahrer, die aus Richtung Gaggenau kamen, wurden bereits vor dem Gernsbacher Tunnel mit Hinweisschildern auf die Sperrung aufmerksam gemacht. Die ausgeschilderte Umleitung führte über die Bleichstraße, die Stadtbrücke und die Waldbachstraße nach Baden-Baden-Lichtental und weiter über die Schwarzwaldhochstraße Richtung Freudenstadt.

Beobachtungen am Samstag zufolge hielt sich nur eine Minderheit der ortsfremden Fahrzeuglenker an die Empfehlung - was die innerstädtischen Anwohner der Ausweichroute mit Erleichterung zur Kenntnis genommen haben dürften. Die Mehrheit folgte ihrem Navi, durchfuhr den Tunnel, ignorierte unmittelbar nach der Ausfahrt die nächste Umleitungsaufforderung und ließ sich auch von dem Sackgassen-Schild samt Hinweis "frei bis Baustelle", das es zu umkurven galt, nicht aufhalten. An der Sebastian-Gruber-Brücke erfolgte die Ausleitung des Verkehrs über die Obertsroter Straße, für die vorsorglich an diesem Wochenende ein absolutes Halteverbot auf beiden Seiten galt.

Erreicht wurde immerhin eine Teilung des Verkehrsstroms aus Richtung Norden, so dass die Ortsdurchfahrt Obertsrot die zusätzliche Belastung ohne Staus aufnehmen konnte. Aus Richtung Weisenbach war von vornherein der Weg über die K3700 und damit über die beiden Brücken vorgesehen.

Überflüssige Ampel sorgt für Stau-Ärger

Zum Nadelöhr entwickelte sich unnötigerweise die Sebastian-Gruber-Brücke. Da an diesem Wochenende nicht nur die B 462 Richtung Hilpertsau, sondern auch der Bahnübergang nach Obertsrot-Siedlung gesperrt war, war die dortige Ampelanlage überflüssig und zeigte dennoch unverdrossen Rot und Grün an. Die Fahrzeugschlange aus Richtung Weisenbach staute sich deshalb immer wieder über die Einmündung der Dorfstraße hinaus. Einzelne lärm- und abgasgeplagte Anwohner in Obertsrot sprachen von einer "großen Belastung", hatten dabei aber weniger das Wochenende als die zuvor schon wochenlangen Umleitungen des Verkehrs vor Augen. Auch einige Autofahrer verloren zwischenzeitlich die Orientierung. "Ist das der Schleichweg nach Hilpertsau?", fragte ein Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der auf der Höhe des Kirchl nicht weiter wusste.

Besonders betroffen waren auch diesmal die Einwohner von Reichental. Die Ausfahrt am Bahnübergang war nur Richtung Gernsbach möglich, die Einfahrt dagegen nur von Weisenbach kommend - sofern man die enge Kurve nicht übersah.

Bereits am Dienstag beginnt der dritte Bauabschnitt. Sebastian-Gruber-Brücke und Markgraf-Berthold-Straße werden deshalb zunächst nicht von der B 462 aus zu befahren sein.