"I-aah" bei tierischer Schwarzwaldtour Von Hans-Peter Hegmann Forbach - Eine Wanderung der besonderen Art startete am Samstagvormittag in Herrenwies. Sie führte die Teilnehmer auf insgesamt 124 Beinen in Richtung Badener-Höhe. Neben den üblichen Geräuschen bei einer Wandergruppe waren aber auch gelegentlich seltsame Laute zu vernehmen. Immer wieder war recht laut das bekannte "I-aah" zu hören. Die Wandergruppe bestand nämlich aus 16 Eseln der verschiedensten Rassen mit 30 menschlichen Begleitern. Organisiert hat sie Erich Müller, Leiter im Naturfreundehaus Badener Höhe und selbst Besitzer von zwei schwarzen Eseln der Rasse Grand Noir du Berry. Seit er die Tiere als Begleiter bei einer Wanderung auf dem Jakobsweg in Portugal erlebte, beschäftigte ihn die Idee, zwei Esel in den Schwarzwald zu holen. Inzwischen leben Enzo und Duglas beim Naturfreundehaus. Zusammen mit Partnerin Andrea Joekl wurde Müller Mitglied in der Interessengemeinschaft für Esel- und Mulifreunde Deutschland (IGEM). Die IGEM setzt sich für den Tierschutz, die artgerechte Haltung und die zielgerichtete Zucht von Eseln und Mulis ein. Sie hat rund 1300 Mitglieder mit etwa 6000 registrierten Tieren. In der Gruppe Südwest treffen sich regelmäßig Eselbesitzer aus der Region. Neben dem jährlichen nationalen großen Treffen können sie sich dabei näher kennenlernen und bei gemeinsamen Aktionen Erfahrungen austauschen. Eine ist die jährliche Wanderung mit den Tieren am ersten oder zweiten Oktoberwochenende. Die Sprecherin der Gruppe, Katrin Dickgießer-Weiß aus Bruchsal, hatte es geschafft, 16 Eselfreunde aus dem Bereich von Ludwigsburg über Offenburg bis Freiburg in den Forbacher Ortsteil einzuladen. Geplant war, mit den Eseln zum Naturfreundehaus zu wandern, dort zu übernachten und am Sonntag wieder den Rückweg anzutreten. Während Enzo und Duglas mit ihrem Führer bereits zu Fuß nach Herrenwies gekommen sind, treffen nach und nach immer mehr Autos mit einem Anhänger auf dem Parkplatz in der Ortsmitte ein. Aus den teilweise recht komfortablen Anhängern tauchen immer mehr Vierbeiner auf. Sie sind sehr unterschiedlich in Größe und Farbe. Neben den bekannten grauen Hauseseln gibt es einen großen, mit dichten, braunen langen Haaren bedeckten Poitou-Esel aus dem Westen Frankreichs oder auch schwarze mittelgroße, wie die beiden "Jungs" von Andrea und Erich. Interessant sind auch die Antworten der Eselfreunde auf die Frage, wie sie auf denselben gekommen sind. Britta aus Freiburg hatte den ersten Kontakt mit Eseln während einer Freizeit auf einem Kinderhof. Als Erwachsene hat sie dann ihren langjährigen Traum vom eigenen Esel wahr gemacht. Ähnlich ist es bei Felicitas. Sie hat allerdings ihre inzwischen 22 Jahre alte "Tülla" bereits mit fünf Jahren erhalten und musste nicht so lange warten. Interessant ist auch die Ergänzung ihres Freundes Constantin: "Durch ihre große Erfahrung mit Eseln hatte sie auch überhaupt keine Probleme, mich kennenzulernen", lacht er und hilft, die Packtaschen auf dem Eselrücken zu befestigen. Nachdem noch der Chefranger im Nationalpark Schwarzwald, Urs Reif, dazukam, um einige Verhaltenshinweisen zu den Nationalpark-Wegen zu geben, kann sich die Karawane in Bewegung setzten. Allerdings führt der Weg nicht wie geplant über den Holzsteg, der den Herrenwieser Bach überquert und vor dem sich einige der Langohren ziemlich störrisch verhalten, sondern außen herum und an der Kirche St. Antonius vorbei. Vielleicht doch typisch Esel?

