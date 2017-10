Totholz ist wichtig im Ökosystem Wald

Von Markus Mack Weisenbach - Regnerisch und Schauer - bei der Waldbegehung des Weisenbacher Gemeinderats waren wetterfeste Kleidung, gute Schuhe und Schirme angesagt. "Für den Wald ist das gutes Wetter", konnte Forst-Bezirksleiter Markus Krebs den widrigen Umständen doch etwas Positives abgewinnen. Trocken und heiß sei eher schlecht, meinte er bei der Begrüßung. Bei den Gemeinderatsmitgliedern, Bürgermetier Toni Huber und den Gästen fand er dennoch interessierte Zuhörer. Die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes stand im Mittelpunkt des Waldbegangs. Zwei Drittel der Gemarkungsfläche Weisenbachs, etwa 500 Hektar, seien bewaldet, berichtete Krebs, "und nichts davon ist eben, alles Steillage". Drei Viertel sind mit Nadelwald bewachsen, wobei Fichte und Douglasie die häufigsten Arten sind. Ein Viertel ist Laubwald mit der Buche als häufigster Art. Rund 37000 Festmeter werden jährlich nachhaltig geerntet, davon jeweils etwa hälftig dünnere Bäume als Vornutzung und starke Bäume in der Vollnutzung. Rund 15 Prozent des Wirtschaftswalds seien alter Bestand mit einem Alter von 120 bis 140 Jahren, ein sehr guter Wert", so der Forstmann. Bäume im richtigen Alter könne man nur ernten, wenn man auf die Vornutzung verzichte, machte er deutlich, das seien wichtige Elemente im Wirtschaftsbetrieb. Alt- und Totholz haben einen großen Stellenwert im Öko-System, bekräftigte Krebs. Die Biodiversität, die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, gelte als wichtige Grundlagen für das menschliche Wohlergehen. Rund fünf Prozent der Waldfläche Deutschlands seien aus der Nutzung herausgenommen, diese Stilllegung erfolge überwiegend im Staatswald, Nationalparks, Bannwälder und Biosphäreneservate nannte er als Beispiele. Im Weisenbacher Gemeindewald gibt es einzelne Bereiche, wo der Wald nicht intensiv genutzt wird. Diese müssten aus Sicherheitsgründen allerdings besonders ausgewählt werden. Rund 6800 Tier- und über 4000 Pflanzenarten habe das Ökosystem Buchenwald, erläuterte Krebs. Bei den Pflanzen dominieren die Pilze (rund 1300 Arten) vor den Flechten und den Blütenpflanzen. Bei den tierischen Bewohnern des Ökosystems stellen Insekten mit 5200 Arten das größte Kontingent, gefolgt von Spinnen, Würmern, Vögeln und den Säugetieren, so Krebs. Die Tour des Gemeinderats führte an den "Mittleren Schlittenwege, im Bereich "Links der Murg", wo die Thematik Alt- und Totholz von Krebs erläutert wurde. Schutzhütte aufgewertet Anhand von Schaubildern und mit Hörbeispielen informierte er über Pflanzen und Pilze sowie tierische Bewohner, die hier ihren Lebensraum haben. Schwarz- oder Dreizehenspecht, Fledermäuse, Hohltaube und Salamander waren einige Beispiele. Im Weisenbacher Wald gebe es keine großen Stilllegungsflächen, er habe aber eine gute Grundstruktur, um die Lebensräume zur Verfügung zu stellen.Um das Thema Erholungsfunktion des Walds ging es bei der Schutzhütte am Wetzsteinbrunnen, an der auch der Wanderweg "Murgleiter" vorbeiführt. Diese zu verbessern war der Wunsch des Gemeinderats bei einer früheren Waldbegehung. Zwischenzeitlich hat sie Fenster und im Inneren Tisch und Bänke. Der Außenbereich ist neu angelegt und mit Sitzgelegenheiten aus einem Eichenstamm versehen. Rund 3500 Euro kosteten die Maßnahmen an dem Rastplatz auf 685 Metern Höhe, berichtete Revierleiter Dietmar Wetzel. Auf eine Feuerstelle wurde bewusst verzichtet. Dritte Station der Waldbegehung war der Bereich beim Auer Sängerheim. Dort wurden im Steilhang aus Sicherheitsgründen Bäume gefällt. Jetzt ist wieder freie Sicht murgtalabwärts. Förster Wetzel machte auf die Gefährlichkeit der Arbeiten aufmerksam. So ist ein Rückeschlepper umgekippt, ein Baumstamm rutschte den Steilhang hinab bis in die Murg. Die Alte Kreisstraße und die Erlenstraße waren beim Hieb gesperrt. Es gab keine Personenschäden und die Maschine war auch kurz darauf wieder im Einsatz, Öl oder Kraftstoff traten nicht aus. Dennoch: "Absperrungen machen Sinn und sollten unbedingt beachtet werden", appelliert Wetzel an die Vorsicht der Bürger. Der Borkenkäfer macht sich in diesem Jahr mehr bemerkbar als im Vorjahr. Grund dafür ist die trockene Witterung im Sommer. Circa 400 Festmeter des Einschlags sind Käferholz, etwas mehr als im Vorjahr. Im nächsten Jahr müsse man auf der Hut sein, auch weil neue Bereiche vom Borkenkäfer befallen wurden. Mit dem Nationalpark habe diese Entwicklung allerdings nichts zu tun, "da sind wir viel zu weit entfernt", stellte Wetzel klar.

