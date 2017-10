Wo "Struppi" wieder schön wird Von Ronja Schrimpf Gaggenau - Friseursalons gibt es nicht wenige in der Innenstadt. Einen Salon für Vierbeiner gab es bislang nicht. Seit wenigen Wochen ist auch diese Angebotslücke geschlossen. Wo früher ein Tätowierstudio war, werden jetzt Hunde frisiert. Waschen, föhnen, schneiden, bürsten - auf den ersten Blick scheint dieses Angebot zu einem gewöhnlichen Friseur zu gehören. Doch das neu eröffnete Geschäft in der Fußgängerzone hat eine besondere Kundschaft: Denn sie betritt das Geschäft auf vier Pfoten. "Ich arbeite seit 17 Jahren als professionelle Hundefriseurin. Hunde sind meine Berufung und Leidenschaft", erzählt Elena Mikhailov. Sie ist die neue Besitzerin des Hundesalons Mußielda. Der Salon liegt im historischen Bau 16 des ehemaligen Eisenwerks, direkt neben einem Friseurgeschäft für Menschen - zunächst eine etwas merkwürdige Kombination. "Das ist ein Novum in Gaggenau, dass neben einem Menschenfriseur ein Hundefriseur ist. Frauchen oder Herrchen gibt den Hund hier ab und geht nebenan selbst zum Friseur", erklärt Wolfgang Lang. Der Friseurmeister im Ruhestand ist der Eigentümer der Räumlichkeiten. Der kleine Salon verfügt über ein höhenverstellbares Waschbecken, das für kleine und große Hunde geeignet ist, einen Frisiertisch und allerlei Mittelchen, Tinkturen und Dosen für den Hund. Außerdem hat der Salon einen Verkaufsladen, in dem Mikhailov Shampoo, Bürsten, Spielzeug, Leckerli und allerlei Accessoires und -kleidung anbietet. "Mein Beruf ist super", versichert Mikhailov, "ich liebe Hunde und alle Tiere. Ich fühle mit den Hunden." Mikhailov arbeitet allein in ihrem Salon. Besonders wichtig dabei sei es, ausgeglichen ans Werk zu gehen. "Der Hund fühlt den Stress. Aber im Salon darf der Hund keinen Stress haben", erklärt Mikhailov. "Ich schere die Hunde, trimme, bade, föhne und wasche sie. Und ich mache Ohren- und Augenpflege", erzählt Mikhailov: "Ich habe auch Parfüm und Kosmetika für Hunde." Damit nicht genug: Sogar Nagellack und Glanzspray hält sie parat. Ihre Erfahrung zieht sie aus 17 Jahren Arbeit als Hundefriseurin, zunächst als Angestellte in einem Friseursalon in Weißrussland. Sechs Jahre leitete sie ihren eigenen Hundesalon in Israel. Mit ihrem Mann und ihrem 15-jährigen Sohn zog es sie nun nach Deutschland. "Die Einstellung der Deutschen Hunden gegenüber ist sehr positiv. Für deutsche Familien kommt erst der Hund, dann die Kinder", scherzt Ehemann Vadim Mikhailov. Er arbeitet als Fotograf und hat viele der vierbeinigen Kunden bereits mit der Kamera abgelichtet. "Deutschland ist ein schönes Land und die Menschen sind sehr freundlich", erzählt er, "die Deutschen lieben Hunde sehr. Für das Geschäft meiner Frau ist die Zukunft in Deutschland besser. Und Gaggenau ist ein schöner Ort." Familie Mikhailov hat noch ein weiteres Mitglied: Der Salon verdankt seinen Namen dem zehnjährigen Dackel Mußielda. Auch er wird im Hundesalon immer mal wieder frisiert und verwöhnt. Anders ist das bei Mikhailovs Ehemann und ihrem Sohn. "Mein Mann und mein Sohn gehen zum Friseur", lacht die Hundefriseurin. Denn einen Menschen zu frisieren ist doch etwas anderes.

