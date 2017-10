"Das haben wir schon 2001 gemacht"

Gaggenau - Es geht um einen Hauptstrang. Man könnte es auch Rückgrat nennen. Da es sich aber um eine Hauptleitung für die Internet-Versorgung handelt, hat das Ganze einen englischen Namen: "Backbone". Konkret geht es um den Breitbandausbau im Landkreis. Mit viel Geld soll dieses Vorhaben umgesetzt werden. "Absolut richtig", nennt Oberbürgermeister Christof Florus dieses Ansinnen, "aber wir haben bereits ein sehr gut ausgebautes Glasfasernetz für unsere Betriebe."

Die Stadtwerke hätten mit ihren Partnern Telemaxx (siehe Stichwort) und Murgtel früh den Breitbandausbau forciert. Murgtel ist ein Gemeinschaftsprojekt von den Stadtwerken Gaggenau und Siebnich.com.

Gestern Abend gab Stadtwerke-Chef Paul Schreiner im Gemeinderat einen Sachstandsbericht zum Stand des DSL/Breitbandausbaus in Gaggenau und Nachbarkommunen. Denn nicht nur die Große Kreisstadt verfüge über ein entsprechendes Leitungsnetz. Auch Gewerbegebiete in Kuppenheim und Bischweier sowie in Gernsbach werden von der Leitung erreicht.

Paul Schreiner: "So wurden bereits zwischen 1998 und 2001 die Voraussetzungen geschaffen, dass Gaggenau über ein entsprechendes Leitungsnetz verfügt und mittlerweile hohe Megabit-Wünsche erfüllt werden können." Was bedeutet das konkret? "Wer will, kann in den Gewerbegebieten fast überall jetzt schon Geschwindigkeiten im Gigabitbereich bekommen. Selbst Haushaltskunden können beim Herunterladen von einer Übertragungsrate bis zu 100 Megabit profitieren", betont er weiter und bilanziert: "Weiße Flächen gibt es in Gaggenau so gut wie nicht. Wir haben ein redundantes Glasfaser-Backbone-Netz in Gaggenau und weiteren Kommunen geschaffen." Deshalb sehe die Große Kreisstadt auch in dem Angebot des Landkreises, ein entsprechendes Netz aufzubauen, für sich selbst keinen Mehrwert. Gleichwohl sei das Vorhaben für weite Teile des Landkreises eine sinnvolle Investition.

Mit Blick auf die Gewerbegebiete heißt das: "Der Landkreis bietet den Backbone, den wir schon 2001 gemacht haben."

Nun wolle sich die Stadt aber nicht aus dem Landkreis-Programm zurückziehen, versichert Florus, "aber wir erwarten, dass der Landkreis auf unsere vorhandenen Ressourcen zugreift" - also nicht an andere Glasfaserleitungen, wie zum Beispiel das der AVG, andocke. Schließlich beteilige sich Gaggenau als Landkreiskommune am Vorhaben durch seine Mitfinanzierung. Es gibt zwei Anschlusspunkte an die Gaggenauer Hauptleitung: in Bad Rotenfels und in Ottenau. Schon 2001 sei dieser Backbone als Ringleitung aufgebaut worden. Daran angeschlossen sind auch Gewerbegebiete in Kuppenheim, Bischweier und Gernsbach.

Bislang außer Acht gelassen

So ganz nebenbei ist man in Gaggenau verwundert. Denn das vom Landkreis mit der Backbone-Konzipierung beauftragte Ingenieurbüro habe das Telemaxx-Netz, an dem Gaggenau hängt, offensichtlich überhaupt nicht in seine Betrachtungen einbezogen - anders als Bühl, Lichtenau, Ottersweier und Rheinmünster. Dort habe man ebenfalls eine eigene Lösung gefunden über die "Interkommunale Zusammenarbeit Breitband Mittelbaden".

Einverstanden ist man in der Benz-Stadt auch nicht mit einer weiteren Zielsetzung des Landkreises. "Wir, die Kommunen, sollen Geld ausgeben, damit ein Privater Geld verdient?", fragt Paul Schreiner. Denn beim Betrieb des mit Fördermitteln errichteten Netzes sollen ausschließlich Firmen zum Zuge kommen, nicht aber Stadtwerke. Dabei haben die Stadtwerke seit 1998 rund 5,1 Millionen Euro in das Backbone-Netz investiert; seit 2009 sieht man auch Gewinne. Es wurden zwischenzeitlich 2,5 Millionen Umsatzerlös erzielt. Auch beim schnellen Internet für Privathaushalte sieht sich Gaggenau auf einem guten Weg. Oberbürgermeister Florus verweist auf den Grundsatzbeschluss von 2012, dass alle Privathaushalte in der Gesamtstadt schnelles Internet zur Verfügung haben müssen. Ein Teil der Kernstadt sowie Oberweier, Freiolsheim und Hörden werden dabei von der Telekom versorgt.