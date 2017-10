Mit Gesang das kulturelle Leben bereichert

Von Wolfgang Froese Forbach - Beim dritten Ehrungsnachmittag der Gruppe Mitte des Mittelbadischen Sängerkreises (MSK) am Sonntag in Langenbrand wurden 50 Sänger für ihr jahrzehntelanges Engagement im Dienst des Lieds gewürdigt. MSK-Präsident Rolf Peter nutzte die Veranstaltung, um auf die intensivierte Jugendarbeit aufmerksam zu machen. 41 Vereine und Chorgemeinschaften gehören aktuell der Gruppe Mitte des MSK an. Das Gebiet erstreckt sich von Forbach bis Gernsbach und über Baden-Baden und Sinzheim bis nach Hügelsheim und Iffezheim. Nach der Begrüßung durch den Gruppen-Vorsitzenden Johannes Hurst betonte Langenbrands Ortsvorsteher Roland Gerstner die Leistungen aller Jubilare. Sie hätten durch viel Einsatz und Idealismus mit dem Gesang "schöne Stunden bereitet" und das "kulturelle Leben bereichert". Rolf Peter hob in seinem Grußwort die Investitionen des MSK in den Nachwuchs und damit in die Zukunft des Chorgesangs hervor. Er erwähnte das Gemeinschaftskonzert mit dem Blasmusikverband Mittelbaden am 1. Oktober in Rastatt. Die fast 300 Jugendlichen auf der Bühne der Badner Halle nannte er ein "gigantisches Bild". Weiter verwies er auf einen Gospelkurs mit 80 Jugendlichen an diesem Wochenende, die zweite Vergabe des Jungsängerleistungsabzeichens am 12. November, diesmal auch in der Stufe Silber, sowie die erstmalige Ausbildung von Kinderchorleitern im Jahr 2018, der im Folgejahr die Ausbildung von Jugendchorleitern folgen soll. Für die gelungene musikalische Gestaltung des Nachmittags sorgten der Gesangverein Merkur Geroldsau unter der Leitung von Günther Siegwarth sowie der Sängerbund 1869 Sandweier mit seiner Dirigentin Irina Iovu. Der geplante gesangliche Abschluss mit einem dritten Chor entfiel mangels einer Zusage, wie Hurst bedauernd feststellte. Hurst führte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Tim Keller und MSK-Präsident Peter auch die Ehrungen durch, wobei er jeden einzelnen persönlich würdigte. Als "Jungsänger" wurden für zehn Jahre aktives Singen geehrt Janik Weber (GV Eintracht Au) und Jasmin Mast (GV Eintracht Halberstung) sowie für 20 Jahre Kathleen Oswald, Daniela Bleier, Monja Apel, Sabrina Steinberger, Clarissa Kast, Sabrina Weiler und Juliane Buseke, die allesamt seit der Gründung des Jungen Chors in Au dabei sind. Ehrennadel und Urkunde des Badischen Chorverbands für 25 Jahre Singen erhielten Christel Stolz und Brigitte Pfeil (beide GV Concordia Baden-Baden), Marianne Walter (GV Eintracht Halberstung), Monika Meier (GV Sängerbund 1855 Haueneberstein), Theo Gernsbeck (GV Hohe Murg-Einheit Forbach), Rudi Graf (MGV Sängerlust Kartung) sowie Norbert Graf (GV Fremersberg Sinzheim). Seit 40 Jahren im Dienste der Chorliteratur stehen Inge Schäfer, Marle Schäfer und Robert Weber (alle GV Freundschaft Gausbach), Evelin Krieg (GV Eintracht Au), Karl-Heinz Kohm und Klaus Deibel (beide MGV Freundschaft-Jagdhaus Win- den), Hartmut Frietsch (Polizeigesangverein 1926), Manuela Bodemer und Heike Groß (jeweils GV Merkur Geroldsau), Roswitha Epple und Christine Ihle (beide GV Oosscheuern), Detlef Burkard, Manfred Gille und Karlheinz Vogel (alle MGV Sängerlust Kartung), Walter Killing (Seniorenchor Mittelbaden) sowie Carl-Friedrich Lemcke (Sängerfreundschaft Waldeslust Vormberg). Der Deutsche Chorverband ehrte für 50 Jahre Singen Gebhard Schoch, Manfred Supper und Burkhard Wörner (alle GV Frohsinn Langenbrand), Peter Möst (MGV Freundschaft-Jagdhaus Winden), Paul Falk (GV Merkur Geroldsau), Friedrich Küst und Kurt Küst (beide MGV 1875 Leiberstung), Rainer Krämer (GV Hohe Murg-Einheit Forbach) und Franz Chemelli (MGV Freundschaft Scheuern). Bereits 60 Jahre singen Fritz Herr (GV Sängerlust Lichtental), Willi Wunsch (GV Hohe Murg-Einheit Forbach) und Gerold Rudolphi (Sängerfreundschaft Waldeslust Vormberg). Für 65 Jahre wurden geehrt Edwin Rauch (Sängerbund 1869 Sandweier), Helmut Bernhard (MGV Freundschaft-Jagdhaus Winden), Albert König (GV Concordia Baden-Baden) und schließlich Werner Gushurst, Manfred Hillert sowie Karl-Heinz Walter vom MGV Sängerlust Kartung.

