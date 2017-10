Aus dem Nichts heraus Theater spielen

"Ihr dürft mitbestimmen, aber Ihr werdet diese Szenen nur ein einziges Mal zu sehen bekommen", hieß es in der einführenden Erklärung. Ein Stichwort aus dem Publikum und schon legte Erdbeerpfeffer los. Das Improvisationstheater hatte sich für seinen ersten Auftritt im Kirchl Verstärkung mitgebracht und trat zusammen mit der Gruppe Kofferimpro auf. Auch sie gehört zur aufstrebenden Karlsruher Szene der Improvisationstheater.

Was die Faszination dieses Formats ausmacht, wurde am Samstagabend schnell deutlich: Die entscheidenden Vorgaben holen sich die Schauspieler vom Publikum ab - es sind zwar gewisse äußere Formen, aber keine Inhalte festgelegt. So entwickelte sich im Kirchl eine Zusammenstellung verschiedener kurzer Szenen und Dialoge, die in rasantem Tempo aneinandergereiht und mit vielen Pointen versehen wurden. Vom Krimi übers Liebesdrama bis hin zum puren Klamauk-Sketch war alles vertreten. Hat ein Spieler eine Szene begonnen, konnte ihn ein anderer jederzeit "abklatschen", um die Szene auf seine Weise fortzusetzen. Alles spontan, was nicht wenige Gäste in der Pause staunend analysierten und sich fragten, wie machen die das?

Natürlich proben und trainieren die Schauspieler ihre Improvisationskunst, die rund 120 Minuten für zahlreiche Lacher im Publikum sorgte. Da wäre der USB-Stick, der sich schauspielerisch in zig Gegenstände verwandelt, oder die Zettelwirtschaft auf dem Bühnenboden, in denen Sätze des Publikums darauf warteten, "inszeniert" zu werden. Köstlich auch die Nummern mit den großdimensionierten, selbstkreierten Masken, mit denen die Schauspieler wie Marionetten agieren. In einer Bar-Szene zum Beispiel zeigten die Maskenträgerinnen, wie man ohne Worte verführt. Diese körperbetonte, ausdrucksstarke Form des Theaterspiels ist eine weitere Nuance des großen Repertoires, mit dem Erdbeerpfeffer und Kofferimpro einen abwechslungsreichen Abend gestalteten.

Publikum als Ideengeber

Mitspielen muss das Publikum beim Improvisationstheater nicht, man kann also gefahrlos in der ersten Reihe sitzen. Vielmehr fungiert es als Ideengeber, bestimmt Orte, Gefühle, Berufe und Eigenschaften, die beim Spielen vorkommen sollen. Das bereitete den Gästen im gut gefüllten Kirchl sichtlich Freude. Vor allem aber war es das, was die Schauspieler aus den Einfällen entwickelten: Wie aus dem Nichts heraus entstanden so lustige, traurige, spannende oder auch tragische Szenen, die allesamt mit großem Applaus honoriert wurden. "Nichts ist geplant und alles ist neu", versicherten die Schauspieler, die am Ende der Vorstellung in einer kleinen Zugabe viele Pointen des Abends noch einmal in Erinnerung riefen - ohne sich zu wiederholen.

Zufrieden gingen die Besucher schließlich nach Hause - mit Erinnerungen an ein kurzweiliges Schauspiel, vielen witzigen Szenen und super viel Spaß, wie auch die Verantwortlichen des Vereins Kultur im Kirchl resümierten.

