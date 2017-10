"Den Ruck" durch Forbach verstärken Von Markus Mack Forbach - Der Forbacher Gemeinderat geht erneut in Klausur - zusammen mit der Verwaltung sollen bisherige Leitsätze zu einem Leitbild weiterentwickelt werden. Am Freitag und Samstag ist das Treffen in der Murghalle - die Fortsetzung der ersten Klausursitzung, die im April stattgefunden hat. Im Frühjahr hatte man Leitsätze erarbeitet, die es jetzt weiterzuentwickeln gilt - "gemeinsam", darauf legt Bürgermeisterin Karin Buhrke großen Wert. "Ein Ruck müsse und werde durch Forbach gehen", so lautete das Fazit nach der Frühjahrssitzung. Der Ruck sei erfolgt, so die Bürgermeisterin, jetzt gelte es, nicht stehen zu bleiben, sondern Visionen mit Leben zu erfüllen. Wie dies konkretisiert werden soll, das werde bei der Klausursitzung zu erarbeiten sein. Auch dieses Mal ist ein externer Moderator mit dabei, mit der Lörracher Firma "Komm...Zept" habe man gute Erfahrungen gemacht. "Wir haben einen gemeinsamen Prozess begonnen, den wir auch gemeinsam weiterführen werden", bekräftigt Buhrke das oft beschriebene "Wir-Gefühl", das in der Gemeinde durchaus zu spüren sei. Alle im Gemeinderat vertretenen Parteien waren sich im Frühjahr darüber einig, dass eine positive Grundstimmung geherrscht habe. Sie lobten die damals sachliche Atmosphäre, auf der es jetzt aufzubauen gilt. Zunächst steht bei der Tagung der Rückblick auf das Treffen im April an, erläutert Buhrke. In Gruppenarbeit sollen dann die noch festzulegenden Themen vertieft werden. Dazu zählen die Pflichtaufgaben der Gemeinde, die zu erledigen sind. Wasserversorgung, Brückensanierungen oder die Breitbandversorgung nennt sie als Beispiele. Gerade beim Thema schnelles Internet hat der Gemeinderat mit seinem Beschluss zum Ausbau und dem Andocken an das Backbone-Netz des Landkreises in seiner Septembersitzung einen wichtigen Schritt getan. Auch in Sachen Tourismus sei mit der Zusammenarbeit mit der Baiersbronn Touristik und dem Zweckverband "Im Tal der Murg" ein Fortschritt zu sehen, erläutert Buhrke. Der Blick in die Zukunft ist wichtiger Bestandteil des Treffens. Eine Vision, die zu konkretisieren ist, ist der Zuwachs an Einwohnern. 6000 könnten es bis 2030 werden, so lautete die Einschätzung von Gausbachs Ortsvorsteher Achim Rietz (FWG) nach der ersten Tagung. Forbach solle wachsen durch Leben, Arbeiten und Erholen im Einklang mit der Natur. Seit den Eingemeindungen in den 1970er Jahren waren rund 300 Arbeitsplätze allein in der Papierindustrie verloren gegangen, die Bevölkerungszahl ging von einst 7500 Bürgern auf knapp 4900 im Januar zurück. Gewerbeansiedlung, Familienfreundlichkeit, Freizeitangebote, schnelle Erreichbarkeit auf Straße und Schiene oder der Wandel zur klimaneutralen Gemeinde mit regenerativer Energieversorgung sind einige der erkannten Tätigkeitsfelder, die es zu "beackern" gilt. Der Kompass der Gemeinde sei auf gemeinsame Visionen ausgerichtet, lautete ein Fazit nach der Frühjahrssitzung, Parteien und die Verwaltung zögen einem Strang. Wohin die Zugrichtung nun geht, darüber diskutieren die Klausurteilnehmer am Freitag und Samstag. Es gebe keine inhaltlichen Vorgaben, das gemeinsame Erarbeiten der Themen stehe im Mittelpunkt, erläutert die Bürgermeisterin.

