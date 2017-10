In der Oberliga der großen waldbesitzenden Kommunen

(red) - Der Eine ist dieser Tage verabschiedet worden, der Andere geht in seine letzten Wochen als Bürgermeister: Die Ära Dieter Knittel endete in Gernsbach am 30. September, Erich Steigerwald sagt in Loffenau am 10. November offiziell ade. Anlässlich eines gemeinsamen Abschiedsbesuchs haben nun die mit der Bewirtschaftung und Pflege der beiden Kommunalwälder betrauten Forstleute die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit gewürdigt. Sie bereiteten den "Wald-Bürgermeistern" ein bleibendes Abschiedsgeschenk: Einen Gedenkstein mit der Aufschrift "Bürgermeister-Blick" bei der Teufelsmühle - direkt an der Gemarkungsgrenze von Lautenbach und Loffenau gelegen.

Gernsbach mit einer Stadtwaldfläche von rund 2500 Hektar und Loffenau mit ihrem rund 1300 Hektar großen Gemeindewald liegen sowohl mit ihren absoluten Waldflächen als auch mit ihrem Waldanteil an den jeweiligen Gemarkungsflächen weit über dem Durchschnitt der Kommunen in Baden-Württemberg. Sie spielen damit in der Oberliga der großen waldbesitzenden Städte und Gemeinden im Land und können jeweils auch eine reiche Forst- und Jagdgeschichte vorweisen, wie es in der Mitteilung des Forstbezirks Gaggenau heißt. "Dieter Knittel und Erich Steigerwald hatten nicht nur ein immer offenes Ohr für die Belange des Waldes und seine Pflege und naturnahe Bewirtschaftung, sondern sie haben sich auch mit Engagement und Herzblut für die sachgerechte Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Forstbetriebe eingesetzt", sagt Markus Krebs, der Leiter des Forstbezirks Gaggenau.

Mit mehr als 505000 Kubikmetern nachhaltig genutzten Holzes im Stadtwald Gernsbach während Knittels Amtszeit und über 403000 Kubikmetern in der Ägide Steigerwalds zeige sich "das fantastische Potenzial dieses stetig nachwachsenden heimischen Rohstoffes Holz". Würde man allein diese Holzmasse aus dem Loffenauer Wald in zehn auf zehn Zentimeter starke und ein Meter lange Balken sägen und diese der Länge nach aneinanderreihen, würde dieser Holzstrang am Äquator einmal den Erdball umrunden. Das Holzband aus der während Knittels Amtszeit geernteten Holzmenge würde gar ein gutes Stück weit in die "zweite Umrundungs-Runde starten".

Es spreche für ihr umfassendes Verständnis des Ökosystems Wald, dass beiden Rathauschefs auch die Erholungs- und Schutzfunktionen besonders wichtig seien. Beide erinnerten sich aber auch an die Zäsuren, die etwa die großen Orkanereignisse der Jahre 1990 (Vivian/Wiebke) und vor allem Lothar (zweiter Weihnachtstag 1999) für die beiden Forstbetriebe und die mit der Aufarbeitung des Sturmholzes betrauten Waldarbeiter mit sich brachten. Laut Mitteilung äußerten sie sich dankbar, "dass sich die Waldungen heute sogar noch stärker als standortsgerechte, gut bevorratete vitale Mischwälder mit nachhaltig hohen Erträgen präsentieren".