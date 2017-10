Jahnhalle bleibt ein Versuch

Rastatt

Restaurantbesuch endet mit Anzeige Rastatt (red) - Ein Ehepaar hat es sich am Montagabend in einem Restaurant in der Zollersbühnstraße so richtig gutgehen lassen und ausgiebig gespeist. Doch für das Buffet bezahlen, wollten die beiden offenbar nicht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Ehepaar hat es sich am Montagabend in einem Restaurant in der Zollersbühnstraße so richtig gutgehen lassen und ausgiebig gespeist. Doch für das Buffet bezahlen, wollten die beiden offenbar nicht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Maranello

Vettel schwört Ferrari-Team ein Maranello (red) - Nach dem erneuten Ausfall beim Großen Preis von Japan in Suzuka am Sonntag ist die Weltmeisterschaft für Sebastian Vettel in der Formel 1 in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz schwört der Heppenheimer sein italienischen Team auf die letzten Rennen ein (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach dem erneuten Ausfall beim Großen Preis von Japan in Suzuka am Sonntag ist die Weltmeisterschaft für Sebastian Vettel in der Formel 1 in weite Ferne gerückt. Nichtsdestotrotz schwört der Heppenheimer sein italienischen Team auf die letzten Rennen ein (Foto: dpa). » - Mehr