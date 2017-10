Nachbarn und Stadtwerke tragen Einwände vor

Gegen das Vorhaben der Metallverwertungsgesellschaft Gottenheim (MVG) in Kuppenheim hat sich Widerstand formiert.

Die MVG will auf einem Teil der Parkplätze des Eventhauses eine Produktionshalle errichten. In der Halle soll eine Press- und Paketieranlage für Metallschrott aus dem in der Nähe liegenden Presswerk der Daimler AG installiert werden. Von dort fallen Metallreste an, die in Schmelzereien wieder in einsatzfähige Rohstoffe verarbeitet werden.

Bei dem Erörterungstermin wurden vor allem die von Nachbarn des Vorhabens und von den Stadtwerken Gaggenau gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen diskutiert.

Der Anwalt der Einwender legte die Auffassung dar, dass sich das Gebiet, in dem das Vorhaben realisiert werden soll, durch die zahlreichen genehmigten Wohnnutzungen und atypischen Gewerbenutzungen in ein Mischgebiet verwandelt habe. Daher könne das Vorhaben dort überhaupt nicht genehmigt werden.

Anwohner fürchten Lärm

Das Landratsamt hingegen vertrat seine Auffassung, dass es sich nach wie vor um ein Gewerbegebiet handele, in dem gewerbliche Tätigkeiten Vorrang haben, und dass das geplante Vorhaben daher dort unter Auflagen zulässig sei.

Ferner wurde das von der MVG vorgelegte Lärmgutachten diskutiert, das nach Ansicht des Anwalts in vielen Punkten unvollständig ist. Die MVG sicherte hier weitere Lärmschutzmaßnahmen zu, so zum Beispiel eine verbesserte Lärmschutzwand und ein Lärmschutztor.

Anschließend brachte Paul Schreiner, Werkleiter der Stadtwerke Gaggenau, seine Bedenken zum Ausdruck, dass es wegen des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen zu einer Gefährdung des Grundwassers kommen könne. Das Betriebsgelände liegt in einem der drei Wasserschutzgebiete der Stadtwerke und kann seiner Meinung nach an dem geplanten Standort nicht genehmigt werden.

Schreiner betonte eindringlich, dass das dort geförderte Wasser unbelastetes Trinkwasser sei. Es müsse unter allen Umständen dauerhaft gewährleistet sein, dass auch in Zukunft eine Gefährdung für das Grundwasser ausgeschlossen sei. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die PFC-Problematik. Angesichts der Tragweite dieses Thema erwarte er von der Aufsichtsbehörde besondere Vorsorgemaßnahmen.

Der Umweltbeauftragte der MVG erläuterte die verschiedenen Vorgänge und Anlagen sowie die verwendeten Rohstoffe, bei denen es sich um keine Späne, sondern nur Blechabschnitte handele. Großes Augenmerk richtete das Umweltamt auf die Gefahr von Verschleppungen aus dem Hallenbereich durch Anhaftungen von wassergefährdenden Stoffen an Fahrzeugen. Ferner wurden die Betriebstankstelle und die geplante Versickerung von Regenwasser diskutiert. Das Landratsamt sicherte zu, die umfangreichen Einwendungen sorgfältig zu prüfen. Den dafür erforderlichen Zeitrahmen umriss der stellvertretende Amtsleiter Edgar Burkard mit "mindestens drei Monate".