Mehrheit lehnt Spende des aufgelösten MGV ab

Loffenau - Die einstigen Mitglieder des aufgelösten Männergesangvereins (MGV) Loffenau versammelten sich noch einmal. Nicht, um gemeinsam ihr altes, verhalltes Liedgut anzustimmen. Ihr Abgesang stand im Gemeinderat auf dem Programm. Nachdem sich die Verwaltung im Vorfeld gegen die Annahme ihres Ersparten in der Vereinskasse, stolze 8000 Euro, ausgesprochen hatte, machten die Sängerfreunde ein letztes Mal mobil. Die Bürgervertreter lehnten die Spende an die Gemeinde trotzdem ab - die älteren Herren verließen den Ratssaal dennoch halbwegs zufrieden.

Auf den ersten Blick wirkte es wie eine Posse, dass ein Geschenk dieser Größenordnung einfach abgeschmettert wird. Doch die Verwaltung fürchtete wegen der Zweckbindung zusätzliche Bau- und Folgekosten - der MGV um den ehemaligen Vorsitzenden Werner Luft wünschte für die Spende nämlich eine Schutzhütte auf den Vogelswiesen, die an den untergegangenen MGV ein klein wenig erinnern sollte (das BT berichtete).

Die drei Fraktionen im Saal des Rathauses gingen nicht nur mit drei unterschiedlichen Ansätzen in den umstrittensten Punkt des Montagabends - sie wechselten ihre Standpunkte sogar und machten sich kurioserweise plötzlich die der anderen Fraktionen zu eigen. Das reichte indes nicht für eine Annahme der Spende, weil sich die FWG zwar an den CDU-Vorschlag anschmiegte, die Union jedoch zur SPD&Aktive Loffenauer Bürger um Helmut Möhrmann rochierte ... So wurde zuerst der ursprüngliche Antrag von Bertram Herb (CDU), das Thema zu vertagen, nur von der FWG mit vier Stimmen unterstützt. Neun Räte samt Bürgermeister Erich Steigerwald lehnten den Vorschlag ab.

Dasselbe Votum ergab sich hernach beim anfänglichen Antrag der FWG, die Spende anzunehmen. Fraktionssprecher Reiner Singer hatte schon im BT darauf hingewiesen, dass drei örtliche Handwerksbetriebe beim Bau der Schutzhütte unentgeltlich helfen wollten und somit keineswegs die von der Verwaltung veranschlagten 16500 Euro an Kosten anfielen. Auch der Einwurf von Singer, dass damit auch die Arbeit der Handwerker abgelehnt würde, änderte nichts.

Gleiches galt für seinen Hinweis, der Loffenauer Forst auf 1300 Hektar könne "spielend eine dritte Hütte ertragen". Gernsbach habe auf "2500 Hektar 15 Hütten" und würde dafür auch nicht die Folgekosten ins Feld führen. Herb hatte in der CDU-Stellungnahme sehr wohl auch einer Hütte das Wort gesprochen - indes als ein "Eingangstor" für zwei zertifizierte Premiumwanderwege, die der neue Bürgermeister Markus Burger anstrebt. Dort könne sich der MGV ja ebenso mit einer Infotafel verewigen.

Dieses Recht wollte ohnehin keiner dem nach 144 Jahren aufgelösten Verein verwehren. Deshalb betonten alle Bürgervertreter, dass man die Verwendung der 8000 Euro mit Vereinsliquidator Luft und den Altmitgliedern eng abstimmen wolle. Trotz der Ablehnung der Spende mit erneut neun Stimmen der CDU, SPD plus Steigerwald (bei drei FWG-Enthaltungen und einer -Gegenstimme) fällt der Betrag ebenso an die Gemeinde. Sie kann aber theoretisch erst in zehn Jahren darüber verfügen.

Dass die Gemeinde nicht schon jetzt den Betrag für andere Gemeinwohlzwecke nutzen darf, war nicht jedem im Gremium klar. Kämmerin Daniela Tamba betonte wie Waltraud Bühringer (SPD&Aktive Loffenauer Bürger) die Zweckbindung der Spende für die Schutzhütte. Die kann der MGV nach Auflösung auch nicht mehr ändern. Letztlich fand Möhrmanns Vorschlag der Ablehnung der Spende samt baldiger Verwendung der 8000 Euro eine Mehrheit. Sollte sich in den nächsten zehn Jahren ein neuer Gesangverein in Loffenau gründen, bekäme er die Summe umgehend als "Startkapital" aus der Gemeindekasse ausbezahlt.