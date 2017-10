Muslime müssen weiter warten

Forbach - Keine Entscheidung gab es am Dienstagabend im Forbacher Gemeinderat in Sachen muslimischer Waschraum in der Leichenhalle auf dem Forbacher Friedhof. Auf Antrag der FWG-Fraktion wurde das Thema vertagt und soll bei den Haushaltsberatungen besprochen werden.

Zehn Räte von CDU und Freien Wählern stimmten für den Antrag, sieben Gegenstimmen (SPD, Grünen-Rätin Margrit Haller-Reif sowie Bürgermeisterin Katrin Buhrke) votierten dagegen, Stimmenthaltungen kamen von Barbara Ruckenbrod und Eberhard Barth (Freie Wähler). Als Grund für den Antrag nannte der FWG-Fraktionsvorsitzende Achim Rietz die Finanzierung der frostsicheren Wasserversorgung in der Leichenhalle, die aus Gleichbehandlungsgründen auch für die Friedhöfe in den Ortsteilen geprüft werden solle.

Das Thema stand bereits bei der Julisitzung des Gemeinderats auf der Tagesordnung und war vertagt worden. Offene Fragen konnten in der Sitzung am Dienstag von der Verwaltung sowie von Baris Öztürk, dem Vorsitzenden der Türkisch-Islamischen Gemeinde, beantwortet werden. Im ehemaligen Obduktionsraum soll ein Raum für Totenwaschungen nach dem muslimischen Ritus entstehen. Die Idee entstand mit der Türkisch-Islamischen Gemeinde. Öztürk machte deutlich, dass die Waschungen baldmöglichst nach dem Tod erfolgen, damit der Verstorbene in die Türkei überführt werden könne. 99 Prozent der Verstorbenen würden in ihrer Heimat bestattet. In der Leichenhalle werde lediglich der Waschritus durchgeführt, die Gebete werden vor der Moschee gesprochen. Der nächste geeignete Raum für rituelle Waschungen ist in Rastatt, ein Raum in Forbach würde den Ablauf der Voraussetzungen für die Bestattung sehr erleichtern. Das Einzugsgebiet der Türkisch-Islamischen Gemeinde Forbach, die als Verein organisiert ist, reicht von Baiersbronn bis Weisenbach, 130 Mitglieder sind organisiert. Statistisch gesehen spreche man von 1,3 bis 1,5 Fällen jährlich, sage Bürgermeisterin Katrin Buhrke. Sie wertet das Anliegen der Türkisch-Islamischen Gemeinde als klaren Hinweis darauf, dass diese Forbach als ihre Heimat ansehen würden. Die Verwaltung würde das Angebot für die zahlreichen muslimischen Mitbürger sehr begrüßen.

Finanzielle Problematik

Grundsätzlich würde man dem Anliegen zustimmen, nahm Achim Rietz für die Freien Wähler Stellung. Man sei froh, in Deutschland zu leben und nicht in der Türkei, die Religionsfreiheit sei im Grundgesetz verankert. Die Problematik sehe seine Fraktion im finanziellen Bereich für die Nahrüstung des Wasseranschlusses. Deshalb stellte er den Antrag auf Vertagung, um dieses Thema bei den Haushaltsberatungen besprechen zu können. Horst Fritz (SPD) verwies darauf, dass die türkischen Mitbewohner Bürger Forbachs seien. Weltoffenheit sei ein hohes Gut, es gebe voraussichtlich nur wenige Sterbefälle, die Gemeinde sei jederzeit "Herr der Lage" und könne bei Problemen eingreifen. Es sei wichtig, Haltung bei diesem Thema zu zeigen, machte Margrit Haller-Reif (Grüne) deutlich. Bürgermeisterin Katrin Buhrke bedauerte den Vertagungsantrag und dass die Entscheidung erneut nicht fallen konnte.

Der Wasseranschluss in der Einsegnungshalle ist nicht frostsicher. Durch die Nutzungserweiterung will die Verwaltung dies ändern. Dies sei ein lange gehegter Wunsch, verdeutlichte Ortsbaumeister Oliver Dietrich. Die Leichenhallen seien "Kaltgebäude", im Winter werde das Wasser abgestellt. Der Anschluss an sich soll aber frostsicher gemacht werden.

Die Gesamtkosten für die Ausstattung und den Wasseranschluss in der Forbacher Leichenhalle werden auf 4000 bis 4500 Euro geschätzt, darin sind Kosten für einen zusätzlichen Schrank für Verbrauchsmaterial in Höhe von 300 Euro kalkuliert.