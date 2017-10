Wehmut beim Anblick der Dampfkraftwerk-Ruine

Kurz vor dem Abriss der Holtzmann-Firmenhäuser im Mai 1996 berichtete Heimatforscher Gotthard Wunsch über die Entstehung der Wohnanlagen im Jahre 1905. Etwa 1919 entstand auch das Haus Wolfsheck an der Murgtalstraße (heute B462) und 1925 das Haus unterhalb des Bahnhofs Langenbrand beim Sportplatz. Grund war, dass die Firma qualifiziertes Personal brauchte, dem angemessener Wohnraum zur Verfügung gestellt werden musste. So kam der Bewohnerkreis aus Sachsen, Thüringen, Bayern und Württemberg ins Murgtal.

Der erste Betriebsleiter von Wolfsheck, der in der "Altenbach" einzog, war ein Herr Glockengießer, dessen Nachfolger Eugen Sauer. Dessen Nachfahren pflegen noch heute Verbindung zu ihrer Heimat. So wurde die Frau von Kurt Sauer (Sohn von Eugen) erst kurz vor diesem "Altenbachtreffen" in Bermersbach beerdigt.

Verschworene Gemeinschaft

Weitere Bewohner bis zum Zweiten Weltkrieg waren die Familien Bernhard, Neuloh, Schimmel, Neumann, Kaspar, Marxer, Held, Simmerdinger, Winkler, Schweikert, Kammermeier, Ernst, Dettling, Kohl, Seiter und viele weitere, auch junge Familien zogen immer wieder bis kurz vor dem Abriss 1996 in die Wohnungen ein. Die "Altenbächler" wurden als verschworene Gemeinschaft bezeichnet.

Dies zeigte sich auch am Samstag, 7. Oktober. Insgesamt 31 Ehemalige waren aus ganz Deutschland angereist, um die alte Heimat zu besuchen. Die weiteste Anreise hatten Hartmut und Edelgard Kühl, die aus Mainz und Berlin kamen. Nach der Begrüßung durch Wolfi Asal wurde vom Grüngutplatz aus ein Blick auf das Firmengelände geworfen. Auf dem Grüngutplatz standen die ehemaligen Baracken. Auch ein Postamt und eine Milchzentrale waren eingerichtet. Anschließend wanderte die Gruppe über die Murgbrücke, am ehemaligen Saustall des Kantinenwirts Karl Pfefferle vorbei Richtung Altenbach. Wehmut kam auf beim Anblick der Ruinen des Dampfkraftwerks. Dort standen zwei Häuser, die von zwölf Familien bewohnt wurden. Ein Lindenbaum hat über Jahrzehnte alles überlebt und überragt die tristen Industrieruinen. Dort trafen sich früher die Bewohner.

Der älteste Teilnehmer des Treffens, Franz Spissinger (Jahrgang 1931), strahlte, als er über spektakulären Fußballspiele berichtete. Weiter ging der Weg zu den noch stehenden Wohnhäusern am Altenbach. Auch am Brandweiher wurde Rast gemacht. Jährlich wurde dieser von den Kindern und Jugendlichen gesäubert, um eine Bademöglichkeit zu haben. Beim Ablassen des Wassers wurde aus Versehen manche Forelle gefangen. Obwohl die Mütter ein ernstes Wort mit ihren Kindern sprachen, landete der Fisch dann doch in der Pfanne und die Familien freuten sich über dieses Festessen.

Die fahrenden Gemüsehändler "Hartmänne" und der "Stich" von Hörden und Sulzbach sowie der Bäcker Ell (Schriner Beck) aus Langenbrand sorgten für Einkaufsmöglichkeiten. Sonst musste der beleuchtete Fabrikweg "Hungerbuckel" nach Bermersbach benutzt werden oder die Geschäfte in Langenbrand.

Dieter Wörner (geboren 1937) erzählte aber auch von einem Bombenabwurf zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese und weitere Geschichten wurden erzählt unter dem Motto: "Erinnerst du dich noch?" Der gesellige Abschluss fand im "Ochsen" in Langenbrand statt. Nach der Begrüßung aller Teilnehmer, denn nun waren noch weitere Ehemalige dazu gestoßen, durch Angelika Heck, wurden anhand von Fotoalben und Zeitungsberichten weitere Erinnerungen ausgetauscht. Wolfi Asal erzählte, dass hier im "Ochsen" die Grundstückseigentümer aus Langenbrand 1903 zusammenkamen, um über den Verkauf an die Firma zu beschließen. Der Bau des Werks "Wolfsheck" begann am 5. Juni 1905.

Adi Marxer las den Zeitungsbericht "Viele Erinnerungen an die Altenbächler" von Gotthard Wunsch vor. Und zu später Stunde erschien noch Wolfgang Bihler (Wolfshecker Haus an der B462), der aus Bad Friedrichshall anreiste. Alle waren sich einig, dies war nicht das letzte Treffen der "Altenbächler und Wolfshecker". Angelika Heck, (07245) 6514, Wolfi Asal, (07225) 3382, und Adi Marxer, (07224) 4243, nehmen Hinweise entgegen, um den Teilnehmerkreis zu ergänzen.