Bahnhofsumfeld: Stadt will handeln

Gaggenau - Videoüberwachung, zusätzliche Bedienstete, ein neues Lärmmessgerät, Geschwindigkeitskontrollen. Die Stadtverwaltung will den Bahnhofplatz und dessen Umfeld stärker ins Visier nehmen. Hintergrund sind Klagen von Anwohnern über Lärm, zu schnelles Fahren und wildes Parken sowie die wiederholten Beschädigungen der Poller bei der Stadt-Terrasse.

Die Installation einer Video-Überwachung der Poller hatte OB Christof Florus bereits am Montagabend im Gemeinderat bekanntgegeben. Wie berichtet soll für den Ein- und Ausfahrtsbereich zum Bahnhofsplatz eine Videoüberwachungsanlage "zeitnah" montiert werden. Das Vorhaben sei mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit abgestimmt.

Auf BT-Anfrage berichtet das Rathaus nun von weiteren Maßnahmen. Hintergrund ist die Sammlung von 79 Unterschriften aus dem Kreis der Anwohner von Hildastraße und Theodor-Bergmann-Straße Ende August. Damit wehrten sie sich gegen Auswüchse wie Krakeelen und laute Unterhaltungen im Freien, wildes nächtliches Parken im Bereich der Bushaltestellen, Pkw- und Motorradlärm, illegale Autorennen, das Sparkassen-Parkhaus als Versteck und Party-Location. Trinkgelage nicht nur in den Nachtstunden, Pöbeleien, Ruhestörungen und Gewalt sorgten für Unmut und teilweise auch für Angst.

Vor einigen Tagen hatte die Übergabe der Unterschriften bei Oberbürgermeister Christof Florus stattgefunden. "Die Stadtverwaltung nimmt das Anliegen der Anwohner der Hildastraße ernst und hat Verständnis dafür. Deshalb wird sie im besagten Bereich mehr Kontrollen durch mehr Vollzugsbeamte durchführen", meldet nun die städtische Pressestelle.

Verkehrslärm wird gemessen

Vor einigen Wochen hatte die Stadt Mini-Jobber gesucht zur "Überwachung des ruhenden Verkehrs" und "Kontrolle der allgemeinen öffentlichen Ordnung und Sicherheit" insbesondere in den Abend- und Nachtstunden. "Es werden in Kürze vier Teilzeitkräfte für das Ordnungsamt eingestellt", hieß es gestern. Die vier Ordnungskräfte sollen spätestens zum 1. Januar ihren Dienst aufnehmen.

Auch mit der Polizei und den betroffenen Gastronomen werde die Verwaltung das Gespräch suchen, ein Teil dieser Gespräche habe bereits stattgefunden. Darüber hinaus werde ein "flexibel einsetzbares Lärmmessgerät in Kürze beschafft und kann dann auch in der Innenstadt eingesetzt werden. So werden die Verkehrsverhältnisse und damit einhergehender Lärm in Zukunft intensiver überwacht." In diesem Zusammenhang sollen dort auch regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen werden.

Der Tenor des Gesprächs zwischen Oberbürgermeister Christof Florus und der "Interessengemeinschaft gegen den mutwilligen Lärm in der Innenstadt" wird als positiv gewertet.