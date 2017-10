Mehr Werbung für Ortssanierung

327000 Euro stehen zwar noch aus - die Gemeindeverwaltung hat jedoch bereits einen Antrag auf Aufstockung der Finanzhilfen gestellt, berichtete Hauptamtsleiterin Daniela Tamba in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Die Neugestaltung des Festplatzes "kommt noch". Bürgermeister Erich Steigerwald kann sich dort "vieles vorstellen wie eine Ladestation für Elektroautos oder Wohnmobil-Stellplätze". Das Ortsoberhaupt sieht überdies dringenden Handlungsbedarf beim Heckenbrunnenpfad: "Das muss kommen!"

Bisher wurden laut Tamba "Kurparkwege befestigt und mehrere Privathäuser und Wohnungen saniert". Um mehr private Immobilienbesitzer für die "Erneuerung Ortskern II" zu begeistern, will die Gemeinde bei der Öffentlichkeitsarbeit in die Offensive gehen. Im Rathaus soll es ein Informationsblatt und vor allem eine Broschüre zur Ortskernsanierung geben. Diese soll aufzeigen, was bisher in Loffenau "erreicht wurde und was möglich ist".

Wie stark die private Nachfrage bisher ausfiel, wollte Wolfgang Reik (SPD&Aktive Loffenauer Bürger) wissen. Bisher "nur zwei", berichtete Tamba und fügte an, "deshalb wollen wir mehr in die Öffentlichkeit". Die Höhe der Zuschüsse für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen liegt bei 25 bis 35 Prozent. Dieser Satz hängt von der "Vordringlichkeit der Sanierung/Instandsetzung sowie städtebaulicher, geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung" ab. Die Obergrenze beträgt auch für gewerblich und gemischt genutzte Gebäude 25000 Euro. Der Bauherr besitzt zudem steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten der Kosten von bis zu neun Prozent über maximal zwölf Jahre.

Nicht nur bei dem Zwischenbericht zur Ortskernsanierung wurde offensichtlich, dass die "Aktivierung und Entwicklung der innerörtlichen Flächenpotenziale" in Loffenau dringend geboten ist. Beim Tagesordnungspunkt sechs, "Grundstücksverkehr der Gemeinde", vertiefte Steigerwald die Problematik der Wohnbebauung und -nutzung: "Wir haben 90 Häuser mit einer oder zwei Personen über 70 Jahre. Da stehen Wechsel an", befand der Bürgermeister und zeigte sich "erschrocken über die hohe Zahl".

Die Vorlage, die den Bürgervertretern zuging, listete 17 Landwirtschaftsflächen mit zusammen 7924 Quadratmetern auf, die die Gemeinde für insgesamt 2536,20 Euro erwarb. Für vier landwirtschaftliche Flächen mit 3143 Quadratmetern erlöste sie 1571,70 Euro. Den Löwenanteil der Einnahmen steuerten zwei Bauplätze im Bocksteinweg 6 und 8 bei, die 247350 Euro in den Gemeindesäckel spülten (das BT berichtete).

Quadratmeterpreis beträgt 170 Euro

Der Quadratmeterpreis betrug dort für die 793 beziehungsweise 662 Quadratmeter großen Areale in Hanglage jeweils 170 Euro. Auf einem Grundstück kündigt bereits ein Bühler Unternehmer die Bebauung an. Ein Grundstück für rund 110000 Euro liegt noch brach, sprich konnte die Gemeinde bisher nicht verkaufen.