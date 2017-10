Visionen gegen den Abriss

Der Kirchengemeinderat will im November entscheiden, an wen die entwidmete Johanneskirche verkauft wird. Von Erhalt bis Abriss ist alles möglich. Rheinschmidt will stattdessen das Gotteshaus einer tragfähigen neuen und auch geistlichen Nutzung zuführen. "Ein geistlicher Ort mit regionaler, vielleicht sogar überregionaler Strahlkraft", wirbt Rheinschmidt, "dazu bedarf es einer starken Unterstützung von Menschen, denen der Glaube an Gott wichtig ist." Darüber hinaus biete das Gebäude Platz für Ideen und Veranstaltungen. Der Kaufpreis könne Hindernis, aber auch Chance und zu bewältigende Herausforderung sein. Der Kirchturm soll saniert und erhalten bleiben. Am Donnerstag, 19. Oktober, findet in der Johanneskirche um 20 Uhr "ein besonderer Abend des Austauschs, des Nachdenkens und des gemeinsamen Handelns statt - auf Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlicher Konfessionen." Der Abend gliedert sich in drei Teile: Vorstellung der Vision und der Möglichkeiten, Gebetszeit mit musikalischer Unterstützung, Austausch und Entscheidung. Info: Achim Rheinschmidt, Konrad-Adenauer-Straße 67, Gaggenau, (07225)78969 oder 0151 52640651, achim.rheinschmidt@kabelbw.de