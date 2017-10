Wo die Glasbläser wohnten Von Michael Wessel Gaggenau - Unscheinbar und eng sind sie, sie scheinen sich geradezu an der Eisenwerkstraße entlangzuducken. Und doch bilden die kleinen Fachwerkhäuschen eine Urzelle der Industrialisierung des Murgtals - oder zumindest sind sie das, was davon übrigbleiben durfte. Bald zweieinhalb Jahrhunderte haben sie überdauert, die Reste der einstigen Glashüttensiedlung am Murgufer. Eines dieser Häuschen wird nun aufwendig restauriert. Zu den allerersten Häusern, die ab 1772 in der Glashüttensiedlung beim Glasersteg erbaut wurden, gehören zwei Doppelhäuser. Gedacht waren sie seinerzeit für jeweils zwei große oder vier kleine Familien. In einem dieser nun etwa 245 Jahre alten Häuser wohnt seit zwölf Jahren Susanne Willm und sie hat sich inzwischen in ihr "neues" Heim über alles verliebt: "Zunächst mussten wir alle Leitungen erneuern lassen, und wir haben auch eine Wand entfernt, um es innen großzügiger zu gestalten. Überrascht sind übrigens viele unserer Gäste von der hohen Deckenfreiheit - keine Selbstverständlichkeit in einem so alten Haus." Eines sei verraten: Innen ist es sehr gemütlich. Eigentlich wollte Susanne Willm kürzlich nur ein weiteres Fenster, das früher einmal vorhanden war, wieder einbauen lassen, um mehr Licht ins Innere dringen zu lassen. Aber dann folgte eine böse Überraschung der nächsten: Viele Balken erwiesen sich als so morsch, dass sie dringend ausgetauscht werden mussten. Manche zerbröselten, wenn sie nur mit den Fingern berührt wurden. Es ging so weit, dass die Statik als gefährdet eingestuft wurde. Aber was macht man nicht alles aus Liebe: Inzwischen sind alle maroden Balken ersetzt. Und dies fachmännisch sogar in der Form, dass sie später nicht sofort als "neu" ins Auge fallen. Auch viele Gefache zwischen den Sichtbalken wurden erneuert oder ausgebessert. "Sehr zum Leidwesen der Mäuse und Marder, die sich früher über die Löcher freuten und sich auf dem Dachboden austobten", ergänzt Susanne Willm verschmitzt. Aber das ist dann leider doch noch nicht alles: Zu allem Überfluss wurde zwischenzeitlich festgestellt, dass das Dach erneuert werden muss, denn auch hier ist die Tragfähigkeit vieler Balken nicht auf Dauer gewährleistet. Erwarten darf man, dass das Haus bald auch außen ein Schmuckstück wird. Spätestens in fünf Jahren - zum 250-jährigen Bestehen.

