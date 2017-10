Freiwilliger Einsatz für artenreiche Wälder Forbach (red) - Das Bergwaldprojekt ist vom 15. bis 21. Oktober mit 15 ehrenamtlichen Teilnehmern aus ganz Deutschland erneut zu Gast in der Gemeinde Forbach. Die Freiwilligen werden in den Wäldern der Schwarzwaldgemeinde verschiedene Arbeiten durchführen und das Ökosystem Wald näher kennenlernen. Ziel des Einsatzes ist es, die ökologische Situation am Projektstandort zu verbessern und die Teilnehmenden auch über die Projektwoche hinaus für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren. Unter der Anleitung von Sebastian Hiekisch vom Verein Bergwaldprojekt und unter der Regie der Revierleiter Andreas Wacker, Bernhard Ott und Hans-Jörg Wiederrecht von der Bezirksstelle Forbach des Kreisforstamts Raststatt werden die Freiwilligen Auerwild-Biotope pflegen und Einzelschutz- und Pflegemaßnahmen im Jungbestand zugunsten stabiler und gemischter Waldbestände der Zukunft durchführen. Neben der praktischen Arbeit ist auch ein Exkursionsnachmittag vorgesehen, um die vielfältigen Aspekte des Walds und deren Bedeutung, nicht nur für den Menschen, näher zu beleuchten, heißt es in einer Pressemittelung des Vereins. Ein wichtiges Anliegen der Einsätze sei es, Bedeutung und Vielfalt der Wälder erlebbar zu machen: "Die Teilnehmer lernen aktiv die wichtigen Funktionen des Walds und seine Artenvielfalt kennen und leisten in dieser abwechslungsreichen Woche einen persönlichen Beitrag zu dessen Erhalt", sagt Revierleiter Hans-Jörg Wiederrecht. Sebastian Hiekisch vom Bergwaldprojekt fügt hinzu: "Indem sich die Ehrenamtlichen aktiv für ihre Umgebung engagieren, entwickeln sie oftmals auch neue Beziehungen zum Wald und zur Natur. Die freudvollen Erfahrungen aus den Projektwochen bestärken die Teilnehmenden darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. Sie tragen somit zum dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung bei." Das Bergwaldprojekt mit Sitz in Würzburg bringt mit seinen Einsatzwochen eigenen Angaben zufolge allein in Deutschland jedes Jahr über 2000 Menschen in die Natur. Die Teilnahme ist für Erwachsene kostenlos. 2017 finden 100 Projektwochen an 51 verschiedenen Standorten in ganz Deutschland statt. Ziel der Arbeitseinsätze ist es, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme zu erhalten, den Teilnehmern die Bedeutung und die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen bewusst zu machen und eine breite Öffentlichkeit für einen naturverträglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu bewegen. Der Verein finanziert sich größtenteils aus Spenden. Anmeldung zu den Projektwochen unter: www.bergwaldprojekt.de

