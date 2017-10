"Unisex-WC" am Bahnhof Gernsbach (red/stj) - Für Besucher, die mit Bahn oder Bus anreisen, wird künftig wieder eine öffentliche Toilette am Bahnhof Gernsbach zur Verfügung stehen. Dafür lässt die Stadt die stillgelegte WC-Anlage am Bahnhofskiosk sanieren. "Wir kommen mit der Instandsetzung einem vielfach geäußerten Wunsch nach", erklärte Bürgermeister Julian Christ gestern bei einem Vor-Ort-Termin. Zusammen mit Bauamtsleiter Jürgen Zimmerlin und Armin Heiden, dem zuständigen Sachbearbeiter für öffentliche Gebäude und Einrichtungen, erklärte Christ, was im Einzelnen vorgesehen ist: Das bisherige Herren-WC wird in ein sogenanntes "Unisex-WC" für Männer und Frauen umgestaltet. Daher kann es jeweils nur eine Person benutzen. Im ehemaligen Damen-WC wird ein Warmwasserboiler mit Ausgussbecken für die WC-Reinigung installiert. Des Weiteren werden in diesem Raum die Verbrauch- und Reinigungsmaterialien gelagert. Im Zuge der Sanierung werden nicht nur die vorhandenen Sanitärgegenstände erneuert, es sind auch Elektro- und Schreinerarbeiten erforderlich. Die Gesamtkosten für die circa drei Wochen dauernde Wiederherstellung der Toilettenanlage belaufen sich voraussichtlich auf 7600 Euro€. Bereits nächste Woche wird als Provisorium eine mobile Toilettenkabine am Bahnhof aufgestellt. Weitere, von der Stadt betriebene öffentliche Toiletten befinden sich im Rathaus, an der Stadtbrücke, am Wohnmobilstellplatz bei der Murginsel und am Färbertorplatz. "Wir möchten, dass unsere Gäste sich in Gernsbach wohlfühlen und gerne an ihren Aufenthalt zurückdenken. Dazu gehören auch entsprechende sanitäre Einrichtungen", sagte Christ. Auch die weitere Entwicklung des Bahnhofsareals habe die Stadtverwaltung im Blick. So zum Beispiel die Frage, wie der seit einiger Zeit ungenutzte Kiosk künftig Verwendung finden kann. Diesbezüglich benötige man aber noch Zeit, zumal man wegen eines möglichen Grunderwerbs zunächst mit der Albtal-Verkehrsgesellschaft Gespräche führen müsse. Ihr gehört das Grundstück, das Kiosk-Gebäude ist im Besitz der Stadt.

