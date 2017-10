Begrüßungspaket mit Gutscheinen für "frischgebackene" Bürger

Gaggenau (tom) - Ein Begrüßungspaket für Neubürger, damit will die Werbegemeinschaft Lebendiges Gaggenau die "frischgebackenen" Bürger der Großen Kreisstadt in Zukunft auf die Einkaufsstadt aufmerksam machen. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Unimog-Museum durften die Mitglieder darüber hinaus einen wachsenden Zuspruch bei der Bonuscard Murgtal konstatieren. "Die Karte erfreut sich einer hohen Beliebtheit", bilanzierte Ernst Fritz.

Er ist einer der beiden Vorsitzenden des Vereins. Gleichwohl gelte es, die Zahl der Kartenbesitzer zu erhöhen. 11400 sind es derzeit, das sind 2500 mehr als Ende 2016. Weitere Werbeaktionen seien wichtig, sowohl für die Bonuscard als auch für die Murgtal-Gutscheine: "Doch leider fehlt uns dafür das nötige Kleingeld."

Der Neubürgerempfang im Gaggenauer Rathaus habe sich nicht als geeignete Plattform erwiesen, um neue Zielgruppen zu erschließen. Denn, so Ernst Fritz, die Teilnehmer dort würden schon bis zu zwei Jahre in der Stadt wohnen. Sprich: Sie kennen ihre Stadt bereits. Deshalb wolle man allen, die sich neu im Rathaus anmelden, ein Begrüßungspaket überreichen - unter anderem mit Gutscheinen. Bei jährlich 1500 oder mehr Neubürgern sei hier "eine interessante Zielgruppe" vorhanden.

Für den Newsletter der Werbegemeinschaft gebe es mittlerweile 8000 Empfänger; deren Zahl nehme weiter zu. Die Einführung der Murgtalgutscheine habe sich als richtiger Schritt erwiesen. Für jede politische Gemeinde von Kuppenheim bis einschließlich Forbach gibt es einen Gutschein. Aktuell können diese an etwa 20 Verkaufsstellen erworben werden, einzig in Weisenbach gebe es keine Verkaufsstelle. In rund 120 Betrieben können die Gutscheine derzeit eingelöst werden. Es sei wünschenswert, diese Zahl noch weiter zu erhöhen.

City-Manager Philipp Springer richtete den Blick auf die kommenden Veranstaltungen. Für 2018 gebe es noch einige Fragezeichen, denn nicht nur wegen der Fußball-WM könne es zu Terminkollisionen kommen. Die nächsten Termine sind in diesem Jahr der Kunsthandwerkermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 11. und 12. November sowie der Adventsmarkt vom 1. bis 17. Dezember. In diesem Zusammenhang gibt es zur Eröffnung am 1. Dezember einen Einkaufsabend, und auch der "Josefstreff" am ehemaligen Brezelstand vor der Stadtkirche soll offiziell am 1. Dezember den Betrieb aufnehmen. Am Nikolaustag (6. Dezember) steht für Kinder eine "Stiefel-Suche" an.

40 Mitglieder hat die Werbegemeinschaft derzeit. Unter der Leitung von Gabriele Vecchio bestätigten sie einstimmig die bisherigen Vorsitzenden Ernst Fritz und Melitta Strack für eine weitere Amtszeit. Auch die Wiederwahl der Beiräte Danilo Braccini, Ernst Fischer, Beate Götz, Jo Mayr, Michael Meurers, Dominik Müller, Bernd Nufer und Anne Schmitt erfolgte einstimmig.

Beifall und Anerkennung gab es für die Betriebe Jeans-Box, Profi-Schiffmacher und Optik-Maisch, die seit drei Jahrzehnten zu den Flaggschiffen der Einkaufsstadt Gaggenau zählen.