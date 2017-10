"Freibad für Kombibad" opfern

Gernsbach - Eine Shopping Mall und der Bekleidungsriese H+M müssen nach Gernsbach. "Chill-Möglichkeiten" nicht zu vergessen! Was zuweilen utopisch klang, hat sich doch als fruchtbringend erwiesen: Die 200 Achtklässler aus den drei ortsansässigen Schulen trafen sich gestern erstmals gemeinsam in der Stadthalle, um ihre Ideen für die Jugendbeteiligung einzubringen. Wer diese tatkräftig umsetzen will, konnte sich für den sogenannten 8er-Rat melden - drei Jungs und sieben Mädchen bilden diesen nun für ein Jahr und setzen sich am 8. November (15.30 Uhr) erstmals zusammen.

Das Urteil von Udo Wenzl fällt gemischt aus. "Ruhe und Respekt" haben dem Referenten doch etwas gefehlt in den 4,5 Stunden. Den Lärmpegel empfand der Waldkircher bei seinen sonstigen wöchentlichen Terminen doch als angenehmer - allerdings beteiligten sich mehr als 90 Realschüler, 70 Achtklässler vom Albert-Schweitzer-Gymnasium und etwa 40 von der Von-Drais-Schule am Politiktag. Obwohl rund ein Drittel aus anderen Gemeinden stammt, konnten auch diese Schüler ihre Anregungen in einer der 13 Gruppen erarbeiten und Stärken sowie Schwächen ihres Ortes nennen. "Mir fiel noch auf, dass nicht so viele Stärken wie sonst vorgestellt wurden", verglich Wenzl die Vorträge der Murgtäler mit anderen.

Doch ansonsten entdeckte der Experte für Jugendbeteiligung durchaus "positive Ergebnisse". Zum einen lobte der 54-Jährige, dass die Achtklässler "Themen auflisteten, die mit nicht so viel Geld umgesetzt werden können" - was erfahrungsgemäß das Wohlwollen der Gemeinderäte steigert, die seit Ende 2015 auf die Befindlichkeiten der Jugendlichen achten sollten (siehe "Zum Thema"). Besonders gefiel Wenzl zum anderen, dass seine Zuhörer "Gesamtthemen aufgriffen wie öffentliche Toiletten oder Bäder". Die dritte Gruppe wünschte sich ein Kombibad, um im Winter ebenfalls schwimmen zu können - und reflektierte das Thema weiter, indem die Schüler aus Kostengründen dafür plädierten, im Gegenzug "ein Freibad zu schließen". Mehr "Dog-Stations" für den Hundekot, größere Klassenzimmer oder mehr Sitzbänke an den Bahnhöfen dürften sich auch manche erwachsene Gemeinderäte wünschen.

Die Forderungen nach mehr Einkaufsmöglichkeiten glichen sich bei den Schülern aus Loffenau, Weisenbach und Forbach. Genauso erschallte unisono der Ruf nach mehr Freizeitmöglichkeiten, die von Jugendhaus, Skaterbahn, besseren Sportplätzen, mehr Tischtennisplatten bis zu einem größeren Basketball-Feld mit zwei Körben reichten. Stärkere Unterstützung der Vereine und besseres WLAN an Bushaltestellen oder in der Schule zählten genauso zu den Anliegen. Aus dem Rahmen fiel etwas die Gaggenauer Gruppe, die bei den Minuspunkten ihrer Heimatstadt beklagte, dass sich "zu viele Leute ,assig' verhalten". Als Pluspunkt werteten sie dafür ihr Benz-Werk.

Katja Weißhaar von der Stadtverwaltung und Schulsozialarbeiter Marcel Zeltmann warben als Organisatoren für den 8er-Rat. "Dieser ist dazu da, Eure Ideen auszuarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen. Wir wollen Gernsbach für Euch verschönern", unterstrich Weißhaar.

Zum Auftakt hatten bereits Bürgermeister Julian Christ und Thomas Hentschel als Gemeinderat und Landtagsabgeordneter der Grünen für ein Engagement geworben. "Auch wenn wir nicht alle Ideen umsetzen können, ist das heute hier keine Alibi-Veranstaltung", betonte Christ, dass der Gemeinderat, der in seiner nächsten Sitzung am Montag über den 8er-Rat informiert wird, "offen ist für neue Ideen. Nutzt daher die Chance, uns diese vorzutragen".