Wie der Apfel vom Baum ins Glas kommt

So ging es gestern Vormittag zum Modul "Apfelsaft pressen" nach Reichental. Udo Janetzki, Vorsitzender des dortigen Obst- und Gartenbauvereins, erklärte auf einer privaten Streuobstwiese im Gewann Wolfacker, was es an Vorarbeit bedarf, um im Herbst die Äpfel zu ernten und zu Saft zu verarbeiten.

Zunächst stand die körperliche Arbeit im Vordergrund, denn die Viertklässler mussten natürlich kräftig mit anpacken. Zweieinhalb Zentner Äpfel ernteten sie bei bestem Oktoberwetter, während ihnen Janetzki viel Wissenswertes über die Murgtäler Kulturlandschaft und -Geschichte erzählte. Zur Belohnung marschierten sie nach getaner Arbeit hoch zum Gipfelkreuz auf dem Schöllkopf, wo sich die Kinder bei herrlicher Aussicht mit ihrem Vesper stärkten.

Anschließend ging es in die Reichentaler Kelter, wo die Naturparkschüler hautnah die einzelnen Schritte bis zum Apfelsaft verfolgten. Auch hier galt es, mit anzupacken. Die eigens gepflückten Äpfel mussten aus den Säcken in die Presse, die von Keltermeister Andreas Balensiefen bedient und erklärt wurde. Wissbegierig verfolgten die Viertklässler, die von ihrer früheren Klassenlehrerin und Ex-Rektorin Brigitte Seiser begleitet wurden, wie das Obst seinen Weg durch die Maschine bis ins Fass und in die Gläser fand. Immer wieder ertönte von Balensiefen das Kommando "Äpfel", wenn der Nachschub ausging. Kaum aus der Presse, waberte ein intensiver, wohltuender Geruch um die kleinen Nasen. Die Kinder konnten es kaum abwarten, endlich probieren zu dürfen. Das ließ nicht lange auf sich warten. "Oh, ist das lecker", hallte es durch die Kelter.

Klar, dass die Grundschüler allesamt Plastikflaschen dabei hatten, um sich etwas vom selbsthergestellten Saft mitnehmen zu können. Das Modul "Apfelsaft pressen" gehört bei der Naturparkschule Hilpertsau inzwischen zum "Inventar" - genauso wie die Module "Die Wiese lebt" mit den Naturpark-Entdeckerwesten, "Lebensraum der Bienen" oder "Vom Schaf zur Wolle".