"Bloß nicht den Text vergessen"

Murgtal - Ob er heute Abend ab 20.15 Uhr beim Public Viewing im Rathaus-Pub in Obertsrot dabei sein wird? Da ist er sich noch nicht sicher, sagt Mario. Er wäre natürlich der Held in dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Aber vielleicht wird er sich die erste Staffel von "The Voice of Germany" lieber ganz konzentriert daheim vor dem Fernseher angucken. Zwar kennt er - anders als Fans und Freunde - schon den Ausgang der Sendung, aber "man weiß ja noch nicht, wie das Ganze zusammengeschnitten wird."

Spannend war das natürlich, die Aufzeichnung vor ein paar Wochen in Berlin, aber nun, nach drei Wochen Traumurlaub auf Lombok in Indonesien, sitzen Mario Götz (42) und seine Frau Martina (38) ziemlich entspannt vor dem Ratsstübel am Gaggenauer Marktplatz und erzählen von der "Blind Audition". Man kann es als Vorsingen bezeichnen, bei dem die TV-Juroren die Akteure nicht sehen - damit sie wirklich nur Stimme und Gesang bewerten.

"Ich finde die Sendung einfach toll", erzählt Martina Götz, "da sind gute Musiker dabei und niemand wird bloßgestellt." Das war einer der Gründe, warum sie ihren Mann dort angemeldet hat. Die anderen Gründe? Natürlich Mario selbst, seine Stimme, seine Bühnenpräsenz und nicht zuletzt sein Wille: "Ich will berühmt werden", hat er ihr beim Kennenlernen gesagt. 2009 war das, beim ersten Christgenau-Abend im klag. Mit seiner Band Tikibar hatte Mario dort einen bejubelten Auftritt hingelegt.

Sie hat ihn beim Wort genommen und vor ein paar Jahren schon einmal bei "The Voice of Germany" angemeldet - beim zweiten Anlauf hat es nun geklappt, Mario kam durch die Vorauswahl in Stuttgart, und auch ein weiteres Vorcasting im Mai hat er erfolgreich absolviert - dann hieß es sieben Tage Urlaub nehmen für Berlin. "Die Atmosphäre ist riesig"; erzählt Mario. Er war der erste, der vorsingen musste. Da muss sich auch ein versierter Bühnen-Crack konzentrieren - "und bloß nicht den Text vergessen", erinnert sich Mario grinsend. Auswendig singen, das ist nun wirklich nicht eine seiner Stärken.

Daumen drücken musste Martina derweil hinter den Kulissen. Zusammen mit Marios Freund David Leonardi, dem Schlagzeuger von Headsalad, guckte sie auf einem Monitor zu. Schließlich wurden sie dabei gefilmt; die Reaktionen sind Teil des Sendekonzepts.

Die Vorbereitung des Auftritts, das ist alleine schon eine Geschichte für sich. Aus über 100 Songs durften sich die Kandidaten Titel aussuchen - aber letztlich entscheidet die Redaktion. So hat Mario "Lie to me" von Jonny Lang als Hausaufgabe bekommen. Ein paar Wochen vor der Aufzeichnung erhielt er eine Karaoke-Version, in der passenden Länge eingespielt. Alleingelassen werden die Kandidaten mit den Stücken aber nicht: Mit einem Gesangslehrer wird die geeignete Tonlage herausgefunden. "Die wollen wirklich, dass jeder sein Bestes geben kann", sagt Mario anerkennend. Drei Bühnenoutfits konnte man mitbringen, aber auch da hat der Sender das letzte Wort. Wie es denn nun ausgeht heute Abend? Das darf Mario nicht verraten. Immerhin: Sein "Mambo"-Hemd, das für reichlich Aufsehen sorgt, das hat er "schon jahrelang im Schrank". Letztlich ist das Abschneiden beim Wettbewerb für Mario nicht das Wichtigste. Und für seine alten - und die vielen neuen - Fans ist er so oder so: The Voice of Murgtal.