Zwei Welten - viele Schnittstellen

Karlsruhe



Freier Eintritt und Snacks Karlsruhe (red) - Das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) ist seit heute der Digitalisierung auf der Spur und will damit den Begriff des Museums neu definieren. Die Ausstellung "Open Codes. Leben in digitalen Welten" lockt mit freiem Eintritt, Snacks und Getränken (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) ist seit heute der Digitalisierung auf der Spur und will damit den Begriff des Museums neu definieren. Die Ausstellung "Open Codes. Leben in digitalen Welten" lockt mit freiem Eintritt, Snacks und Getränken (Foto: dpa). » - Mehr