Konzert als Geschenk zum 70. Geburtstag

(red) - Ein Wiedersehen mit dem früheren Leiter des katholischen Kirchenchors in Gernsbach, Daniel Reith, gibt es am heutigen Sonntag. Der Absolvent der Freiburger Musikhochschule spielt bei dem Klavierabend Werke von Johannes Brahms und Edvard Grieg (Foto: pr).



Klaviermusik im Ratssaal Baden-Baden (red) - Unter dem Motto "Lorelei und Liebeszauber" steht das zwölfte Konzert der Reihe "Musik in (Baden-)Baden" am Sonntag im Alten Ratssaal in Baden-Baden. Es werden Werke von Clara und Robert Schuman sowie von Johannes Brahms aufgeführt (Symbolfoto: red).