Mehrstimmiger Harmoniegesang und nur ein einziges Mikrofon

Gaggenau - Bluegrass, die Musikrichtung aus der Heimat des Bourbon Whiskey in Kentucky und Tennessee, hat sich inzwischen auch im Murgtal etabliert. Zum dritten Mal veranstaltete der "Freundeskreis Bluegrass im Murgtal" sein Festival in Freiolsheim. Drei Bands aus Deutschland, Italien und Großbritannien begeisterten am Samstagabend rund 250 Gäste in der Mahlberghalle mit der typischen Musik.

Der Freundeskreis ist - wie der Name schon verrät - kein Verein, sondern ein Zusammenschluss von acht Musikern, die sich dieser Stilrichtung verschrieben haben. Unterstützt werden sie von rund 20 Gleichgesinnten und Helfern, die zum Teil bis aus der Pforzheimer Region kommen. Ihr Sprecher, Matthias Walter, Gitarrist der Hobbyband "Greener than Gras" aus Freiolsheim, fährt schon seit Jahren auf viele Bluegrass-Festivals in Europa. Irgendwann hatte er die Idee, so ein Musikfest auch mal in seinem Heimatort zu organisieren. Begonnen hat er mit einigen Freunden und seiner Ehefrau Jutta vor einiger Zeit, als sie jährlich zu Fronleichnam persönliche Freunde zu Sessions ins Pfadfinderheim einluden. 2015 wurde dann erstmals die Idee umgesetzt, selbst ein kleines Festival mit bekannten Bands zu organisieren.

Im Gegensatz zu 2017 waren die Stuhlreihen in der Mahlberghalle damals nur spärlich besetzt und am Ende hat man sogar persönlich in den Geldbeutel gegriffen. Einen weiteren Versuch wollte man dennoch wagen. Im vergangenen Jahr kamen schon auffällig mehr Besucher und "es ging gerade so auf", wie Walter die finanzielle Situation schildert. Da die meisten Gruppen bereits ein Jahr vorher engagiert werden müssen, überlegten die Freunde nicht lange und sicherten sich drei Bands für 2017. "The Mister Big Band" aus Stuttgart, "Bluedust" aus Italien und "The Allen Family Band" aus Großbritannien demonstrierten am Samstag die Vielfalt, die in diesem Genre steckt und oft nicht richtig wahrgenommen wird. Ursprünglich entstanden aus der Mischung von traditionellen, von irischen Einwanderern mitgebrachten Musikstilen mit angloamerikanischen Balladen und Gospel-Harmoniegesang, entwickelte der Mandolinenspieler Bill Monroe daraus einen neuen Stil innerhalb der Countrymusic. Der Banjospieler Earl Scruggs brachte den typischen Klang des fünfsaitigen Banjos dazu, ergänzt durch Gitarre, Fiddle und Kontrabass. Der Gruppenname "The Blue Grass Boys" gab der neuartigen Musik ihre Bezeichnung. Die Bandbreite reicht inzwischen von traditionellen Stücken über Adaptionen von Folk und Americana bis zu Jazzeinflüssen durch junge Musiker.

Am auffälligsten ist immer der mehrstimmige Harmoniegesang, bei dem nur ein einziges Mikrofon im Einsatz ist. Nicht mehr verstecken müssen sich die Murgtäler Bluegrass-Freunde inzwischen vor dem bereits zum 15. Mal veranstalteten Internationalen Bluegrass Festival in Bühl. Dass sie dort mittlerweile wahrgenommen werden, zeigte am Samstag der Besuch von Patrick Fuchs. Sein Vater, der Bluegrass-Radio-DJ Walter Fuchs, hatte die Veranstaltung in Bühl einst ins Leben gerufen und bis 2016 organisiert.