Herausforderung für Mensch und Gerät

Weisenbach - Ein Brand in Au ist in jedem Fall eine Herausforderung für Mensch und Gerät. Die Straßen und Gassen sind eng. Die schönen Fachwerkhäuser sind oft hintereinander angeordnet, oftmals nur durch ein schmales Pflasterband miteinander verbunden und erreichbar. Für den Ortsteil sind romantische Winkel prägend. Mit Romantik hatten die 23 aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weisenbach am Samstag wenig am Hut, respektive am Helm. Sie trafen sich dort zur Jahreshauptübung, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Das Übungsobjekt, ein im oberen Stockwerk verschindeltes Fachwerkhaus in der Jakob-Bleyer-Straße, eignete sich dafür aufs Beste zum Üben. Der Nachbar staunte nicht schlecht über die gewaltige Rauchfahne, die am Nachmittag aus dem Haus drang und an seinem Anwesen vorbeizog.

Die Einsatzleitung hatte sich einen Küchenbrand für die Übung ausgedacht. Der entfachte Qualm sorgte schnell für ein verrauchtes Erdgeschoss und Treppenhaus. Zudem wurden drei Kinder, die im ersten Obergeschoss in einem Zimmer gespielt haben sollen, vermutet. Zwei machten sich über die Fenster bemerkbar und konnten gut über die Rettungsleiter gerettet werden. Das dritte Kind musste jedoch von Atemschutzträgern gesucht werden.

Mit in vielen Proben geübten Handgriffen, schnell und routiniert, machten sich die Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen am Brandort an die Arbeit. Zunächst galt es, die Kinder aus dem vermeintlich brennenden Gebäude zu retten. Nach einer genauen Sondierung der Lage wurden Riegelstellungen aufgebaut, Schlauchleitungen aus zwei Richtungen gelegt, die Drehleiter, ein zusätzliches Löschfahrzeug und der Rettungswagen angefordert. Zwei Rettungstrupps begaben sich in das Gebäude, auch um den Brand zu bekämpfen. Im Ernstfall und je nach Brandlage hätte die Aufmerksamkeit der Feuerwehrmänner in erster Linie der Rettung der Kinder und dem Schutz der umliegenden Gebäude gegolten, erläuterte Feuerwehr-Kommandant Adrian Klaiber im BT-Gespräch.

Auch führen die Atemschutzträger dann Brandfluchthauben mit sich, um den in den Gebäuden befindlichen Menschen eine Flucht über das verrauchte Treppenhaus zu ermöglichen, erläuterte der Kommandant das Vorgehen für die zuschauenden Alterskameraden und Bürger.

Sehr zufrieden mit dem Einsatz der Feuerwehrkameraden zeigte sich hernach Kreisbrandmeister Heiko Schäfer, der die Wehr für ihr umsichtiges Handeln lobte. Den Dank der Gemeinde für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkräfte überbrachte Gottfried Lang, der stellvertretende Bürgermeister. Für den Rettungsdienst beobachtete die Übung Heiko Seidt.