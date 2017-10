"In Wahlform" Gaggenau (tom) - An der Eichelberg-Grundschule in Bad Rotenfels soll es ein "Ganztagsangebot" geben. Schulschluss soll an drei Tagen in der Woche um 14.45 Uhr sein - nach Mittagessen und einer Dreiviertelstunde Hausaufgabenbetreuung. Mittwochs und freitags ist lediglich eine Betreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" bis 14 Uhr vorgesehen. Der Gemeinderat war gestern Abend einstimmig dafür, nun muss die Stadtverwaltung die Einführung der "Ganztagsschule in Wahlform" für das Schuljahr 2018/19 beantragen. (tom) - An der Eichelberg-Grundschule in Bad Rotenfels soll es ein "Ganztagsangebot" geben. Schulschluss soll an drei Tagen in der Woche um 14.45 Uhr sein - nach Mittagessen und einer Dreiviertelstunde Hausaufgabenbetreuung. Mittwochs und freitags ist lediglich eine Betreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" bis 14 Uhr vorgesehen. Der Gemeinderat war gestern Abend einstimmig dafür, nun muss die Stadtverwaltung die Einführung der "Ganztagsschule in Wahlform" für das Schuljahr 2018/19 beantragen. Zurzeit besuchen 152 Jungen und Mädchen die Eichelbergschule (Vorjahr: 158). 61 Kinder werden in der "Verlässlichen Grundschule" bis 14 Uhr betreut. In der "Ganztagsschule in Wahlform" können die Eltern vor Schuljahresbeginn verbindlich entscheiden, ob ihre Kinder einen herkömmlichen Tagesablauf haben sollen mit Schulende um 13 Uhr oder eben eine verlängerte Betreuung bis 14.45 Uhr. Das Ganztagsangebot ist für die Eltern kostenlos - die "Verlässliche Grundschule" hingegen ist ein kommunales Angebot und muss bezahlt werden. Die sogenannte Ganztagsschule in Wahlform" ist die kleinste Variante einer Ganztagsschule. Mit Blick auf Angebote an der Hans-Thoma-Schule und der Ebersteinschule (Selbach) werde man künftig im Stadtgebiet verschiedenen Elternwünschen gerecht werden können, so der Tenor der Stadtverwaltung. Mit dem neuen Angebot verbunden ist die Verpflichtung der Stadt, eine Mensa zu bauen. Dafür sollen ein Klassenzimmer und ein Teil des Flurs geopfert werden. Die Baukosten werden derzeit mit 450000 Euro angegeben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Ganztagsschulen: Land hinkt hinterher Stuttgart (lsw) - Der Ausbau von Ganztagsschulen geht in Baden-Württemberg schleichend voran. 23,7 Prozent der Schüler besuchten 2015 eine Ganztagsschule, wie die Bertelsmannstiftung mitteilte. Damit landet das Bundesland auf dem vorletzten Platz vor Bayern (Themenfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Der Ausbau von Ganztagsschulen geht in Baden-Württemberg schleichend voran. 23,7 Prozent der Schüler besuchten 2015 eine Ganztagsschule, wie die Bertelsmannstiftung mitteilte. Damit landet das Bundesland auf dem vorletzten Platz vor Bayern (Themenfoto: dpa). » - Mehr