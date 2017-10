Erfolgreiches Nachwuchstalent auf dem Fahrrad

(ww) - Im September veranstalte der Rad- und Motorsportverein "Heller Stern" Langenbrand im Rahmenprogramm des Bergzeitfahrens erstmals ein Fahrradturnier für die jüngeren Nachwuchsjahrgänge. Doch von den Verantwortlichen des Vereins träumte keiner davon, dass man mit Stefan Glauner sechs Wochen später einen nordbadischen Meister in den Vereinsreihen hat.

Etwas unerwartet erhielten einige Tage nach der Langenbrander Veranstaltung das am besten platzierte Mädchen und der bestplatzierte Junge eine Einladung vom ADAC Nordbaden für das Regionalturnier Süd. Und so traten am 8. Oktober im Regionalentscheid in Gondelsheim der Sohn des RMSV-Vorsitzenden Thomas Glauner, Stefan Glauner, sowie die Tochter des in Gechingen wohnhaften Vereinsmitglieds Hans-Jürgen Koch, Lina Koch, gegen die Sieger aller Turniere der Region Süd an. Zur Wahrung der Chancengleichheit stellte der ADAC allen Teilnehmern gleiche Fahrräder zur Verfügung, mit denen es galt, ein Spurbrett, enge Kurven, den Spurwechsel, zwei Kreisel sowie einen Slalom zu durchfahren.

Im Mittelpunkt der ADAC Fahrradturniere stehen die Verkehrssicherheit und Fahrradbeherrschung. Lina fuhr einen ausgezeichneten Wettkampf und entschied mit lediglich fünf Fehlerpunkten die Konkurrenz für sich. Neben einem riesigen Pokal erhielt sie die Einladung für die Titelkämpfe des ADAC Landesverbands Nordbaden in Eppelheim. Auch Stefan qualifizierte sich mit der mit Abstand besten Zeit seiner Altersklasse und ebenfalls fünf Fehlerpunkten mit Rang 14 noch für das Finale.

Am vergangenen Sonntag fanden die Landesverbandsmeisterschaften des ADAC Nordbaden in Eppelheim statt. Die jeweils 30 bestplatzierten Mädchen und Jungen der beiden Regionalurniere traten in drei Altersklassen gegeneinander an. Lina fuhr wieder einen guten Wettkampf, sammelte allerdings mit etwas Pech im Kreisel fünf Fehlerpunkte. Bei den Besten der Besten reichte dies für Rang zwölf. Besser erwischte es Stefan Glauner, der den Parcours fehlerfrei durchfuhr. Darüber hinaus fuhr er im Slalom die zweitbeste Zeit des Tages, so dass er am Ende den Titel des nordbadischen Meisters mit nach Langenbrand nehmen konnte. Er bekam für diese tolle Leistung einen Pokal sowie eine Einladung zu einem Erlebnistag im Holiday Park in Haßloch. Die allwöchentlichen Trainingsstunden des RMSV "Heller Stern" haben so zu den Erfolgen beigetragen.