Zusammenschluss wichtig für die Gemeinde

Rheinmünster

Unrühmliches Ende einer Ära Rheinmünster (vo) - Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden geht am Freitag eine Ära zu Ende: Nach zehn Jahren stellt die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin ihren Betrieb ein. Allein in die Hauptstadt flog die Airline in dieser Zeit knapp 1,5 Millionen Passagiere (Foto: Volz).

Sölden

Weltcup-Auftakt der Alpin-Saison Sölden (dpa) - In Sölden beginnt am Wochenende traditionell die Weltcup-Saison der Alpinen. Am Samstag fahren die Frauen einen Riesenslalom, am Sonntag die Männer. An der Spitze des deutschen Aufgebots stehen Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther (Foto: dpa).