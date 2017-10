Geschichte erlebbar machen

Bühl



Workout investiert in Erweiterung Bühl (gero) - Der Trend zu körperlicher Fitness und Gesundheitsprävention ist ungebremst: Zum vierten Mal in seiner 22-jährigen Geschichte setzt das Workout auf Expansion und investiert 1,5 Millionen Euro in einen Anbau. Gestern war symbolischen Spatenstich (Foto: Hammes).