Löcher wie im Schweizer Käse

Gaggenau - "Die Schüler sind sicher", versicherte Ivonne Ehrenreich vom Stadtbauamt, als sie die Gemeinderäte über Brandschutzmaßnahmen am Goethe-Gymnasium informierte. Eigentlich sollten die Arbeiten in den Sommerferien abgeschlossen werden. Allerdings waren zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Die Folge waren Verzögerungen - und Preissteigerungen.

Der Gemeinderat bewilligte im Rahmen seiner jüngsten Sitzung deshalb eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 120000 Euro. Unter anderem wurden verschiedene Brandschutztüren eingebaut. Im Zuge der Arbeiten in den Sommerferien wurde festgestellt, "dass es gewaltig schief läuft", räumte Ehrenreich ein. So mussten unter anderem Decken mit Beleuchtungen entfernt werden. In den Decken befanden sich laut Bürgermeister Michael Pfeiffer Löcher wie in einem Schweizer Käse, wo keine hingehörten.

Auch konnten "handwerklich schwierige Arbeiten" nur im Stundenlohn ausgeführt werden. Zudem mussten kritische Anschlüsse erneut geprüft und überdacht werden. Das alles, obwohl zur Vorbereitung der Arbeiten bereits im Herbst 2016 eine Beurteilung durch einen Ingenieur und eine erste Einschätzung durch das Büro einer Sachverständigengesellschaft vorgenommen worden waren, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Auf dieser Grundlage sollten die erforderlichen Maßnahmen in den Sommerferien umgesetzt werden. Über mehrere Wochen regierten die Handwerker im "Goethe", Besucher mussten weite Wege in Kauf nehmen. Mit Wiederaufnahme des Schulbetriebs mussten die Arbeiten unterbrochen werden.

Folglich sind noch weitere Arbeiten notwendig, unter anderem im ersten Obergeschoss und im Erdgeschoss. In einem dritten Bauabschnitt, dessen Termin noch abgeklärt werden muss, liegt der Schwerpunkt auf Maßnahmen im Haupttreppenhaus. "Der jetzige Umbau-Status wurde abgenommen", bekräftigte Ivonne Ehrenreich.