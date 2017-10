Ein Schritt zur Integration

Auf einer gemeindeeigenen und einer privat zur Verfügung gestellten Wiese sammelten die 28 Teilnehmer insgesamt 9,5 Zentner Äpfel ein, die anschließend in der Kelter zu 296 Litern Süßmost verarbeitet wurden. Die Flüchtlinge waren mit großem Eifer bei der Arbeit, informiert der kürzlich als "Leuchtturm der Integration" ausgezeichnete Loffenauer Arbeitskreis (wir berichteten).

Abwechslung vom normalen Alltag

Die Arbeit stelle eine Abwechslung vom normalen Alltag da, heißt es in der Mitteilung weiter: "Die Kinder und Jugendlichen hatten auch ihren Spaß - besonders bei der Traktorfahrt zur Kelter." Jeder Helfer erhielt frischen Saft, jede Familie zusätzlich noch zehn Liter pasteurisiert in Bag & Box.

"Man muss sich vor Augen halten, die Menschen sind nicht grundlos geflüchtet", betont der Arbeitskreis Integration: "Wo die große Politik an Diktaturen versagt, sind Mitmenschen nötig, die in der Zeit ihres Aufenthalts Hilfestellung geben, sich in Deutschland zurechtzufinden, sich zu integrieren und nicht weitere Ghettos entstehen zu lassen."

Deshalb dankt der Arbeitskreis allen Helfern, ohne die solch eine Aktion nicht möglich wäre.