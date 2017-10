Neuer Adventskalender fürs Murgtal Murgtal (red) - Der Serviceclub Lions International hat 2016/17 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Das nahmen die Mitglieder des Lions Clubs Gernsbach-Murgtal zum Anlass, im Jahr 2016 den ersten Lions Murgtal Adventskalender auf die Beine zu stellen. Der Erfolg dieser Aktivität stieß auf große Resonanz, so dass in diesem Jahr die zweite Auflage mit dem Verkauf ab 4. November erfolgt. Der Erlös kommt vor allem Programmen für Kinder und Jugendlichen im Murgtal zugute. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen frühzeitig eine gesunde Lebensweise und respektvollen Umgang miteinander zu vermitteln. Hierzu gehören auch die Projekte Lions-Quest, Klasse 2000 und Kindergarten Plus. Einen Besonderen Dank richtet Präsident Dr. Harald Fritz an die Sponsoren aus der Region: "Dank Ihnen kamen 151 wertvolle Preise im Wert von über 8000 Euro zusammen, die vom 1. bis zum 24. Dezember 2017 zu gewinnen sind." Preise im Wert von über 8000 Euro Der Kalender kann zu einem Preis von fünf Euro erworben werden. Der Verkauf des Kalenders startet am 4. November in den nachstehenden Verkaufsstellen. Gaggenau: Modehaus Z-Müller, Vitalapotheke im Gesundheitszentrum; Ottenau: Elektro Dreher; Rotenfels: Bäckerei Liedtke; Gernsbach: Metzgerei Geiser und Modehaus Olinger. Außerdem findet der Verkauf des Kalenders auf den Wochenmärkten wie folgt statt: Gaggenau an den Samstagen 4., 11. und 18. November von 9 bis 12 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 12. November, von 13 bis 18 Uhr; in Gernsbach wird der Kalender an den Freitagen 4. und 17. November von 9 bis 12 Uhr zum Verkauf angeboten. Die Gewinnnummern werden täglich auf der Homepage des Lions Club Gernsbach-Murgtal sowie wöchentlich in der Gaggenauer Woche, dem Gernsbacher Stadtanzeiger und in allen Verkaufsstellen veröffentlicht. Der Lions Club Gernsbach Murgtal besteht seit zwölf Jahren. Seine Mitglieder leben und arbeiten im Wesentlichen in Gernsbach und Gaggenau, wo auch viele soziale Projekte erfolgreich unterstützt wurden, heißt es in der Mitteilung abschließend.

