Talabwärts maximal mit Tempo 70

Bühl

Tempo 30 in Grabenstraße Bühl (jo) - Nach der kürzlichen Neubeschilderung eines Abschnitts der Bühlertalstraße gilt nun auch in der Grabenstraße in Bühl Tempo 30. Die Forderung nach einer entsprechenden Temporeduzierung hat es schon länger gegeben, jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht (Foto: jo).

Baden-Baden

Tempolimits weiter Thema Baden-Baden (sre) - Der Lärmaktionsplan, der von der Stadtverwaltung ausgearbeitet wird, war Thema in der jüngsten Sitzung des gemeinderätlichen Betriebsausschusses. Wie berichtet, geht es bei der Planung darum, dass in der Kurstadt künftig langsamer gefahren werden soll (Foto: dpa).