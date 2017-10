Talabwärts maximal mit Tempo 70

Bühl



Tempo 30 in Grabenstraße Bühl (jo) - Nach der kürzlichen Neubeschilderung eines Abschnitts der Bühlertalstraße gilt nun auch in der Grabenstraße in Bühl Tempo 30. Die Forderung nach einer entsprechenden Temporeduzierung hat es schon länger gegeben, jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht (Foto: jo).