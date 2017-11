Zehntscheuern 'Denkmal des Monats'

Offenburg



Interaktive Klanginstallationen Offenburg (red) - Der Objektkünstler Peter Vogel (1937- 2017) lebte und arbeitete bis zu seinem Tod im Mai 2017 in seiner Heimatstadt Freiburg. Jetzt wurde ihm in Offenburg posthum der Oberrheinische Kunstpreis verliehen. Eine Ausstellung zeigt dort sein Werk bis Februar (Foto: Bode).